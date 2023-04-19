《春嬌救志明》「性感契媽」蔣夢婕被偷拍春光片　遭歹徒勒索威脅

曾參演《春嬌救志明》飾演性感「契媽」的蔣夢婕，在微博指自己前段時間發現各個平台賬號評論區裡出現很多奇怪的評論，與此同時，在海外的朋友發來一段視頻，是一段多年前蔣夢婕在鬧市區被人惡意偷拍裙底的影片。影片是多年前被拍下的，找到偷拍者的可能性微乎其微。相關的評論和私信不斷增多，惡劣的影響遠超她的想像，經過一番掙扎後，最終她選擇冷處理這件事。

點擊下圖睇被勒索截圖：

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她續說：「沒過多久，我們發現有人通過私信用那條視頻勒索我，說要把視頻發給各大影視公司和品牌，要毀了我的後半生。我原本以為這個人只是說說而已，所以還是保持原本的態度，沒有理他。沒想到過幾天之後經紀人真的收到了帶有偷拍視頻截圖的郵件，之後陸續有很多合作方、影視公司的人找到我和經紀人，告訴我們收到了類似郵件，問我們怎麼回事。事情發展到了超乎想像的地步，對我產生了非常大的影響。」

蔣夢婕被偷拍春光片。（IG@蔣夢婕）

最後蔣夢婕決定報警，出差結束回北京後第一時間去了派出所報警，把相關的證據交給了警察。之後，警察告知她勒索她的犯罪嫌疑人已經在異地被控制，接下來的判罰也將及時通知她。在取證時，蔣夢婕發現被偷拍的人的數量遠超想像，可能還有更多的人被勒索。

《春嬌救志明》是蔣夢婕第一次參演的港產片。

《春嬌救志明》是蔣夢婕第一次參演的港產片，對上一套是《三少爺的劍》。在《春嬌救志明》中，蔣夢婕大展其不錯的身材與年輕的本錢，跟年屆43的中女楊千嬅形成了一個強烈的對比。戲中「契媽」敢愛敢恨，處處洋溢著自信與年輕一代的愛情觀，而春嬌則因為自己上了年紀，面對「契媽」頗為自悲。