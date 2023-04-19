吳君如全家為囡囡慶祝生日　17歲陳是知曾演舞台劇隨時入行發展

吳君如與陳可辛相愛多年，兩人在2006年迎來愛女陳是知（Jillian），一家三口幸福美滿。日前Jillian迎來17歲生日，吳君如在社交平台曬出為囡囡慶生的短片，片中所見，一家人特意在餐廳舉辦Party，並送上蛋糕為她慶祝，壽星女Jillian披着頭巾，同爸爸陳可辛一起切蛋糕，兩人都笑得十分開心，而吳君如亦同囡囡一起擺Pose影相，場面溫馨又熱鬧！



生日快樂！（IG截圖）

出身演藝世家的Jillian，爺爺是導演兼編劇陳銅民，爸爸是陳可辛，公公是老戲骨夏春秋，媽媽則是影后吳君如。當年吳君如以41歲高齡誕女，所以對女兒都特別緊張，更減少工作專心湊女。據知吳君如自有一套教女心得，十分看重Jillian的外語能力，早在囡囡1歲半時，吳君如就為她報讀以英語及普通話教學的Playgroup，小學後更每年花過百萬報讀不同的興趣班，包括畫畫、網球等等，希望囡囡作多方面發展。

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不過過往吳君如都十分保護囡囡，甚少分享Jillian的照片，但近年隨着Jillian長大，不但愈大愈靚，更遺傳了父母的演藝細胞，去年吳君如一家曾接受雜誌訪問，當中亦有提及Jillian有意向藝術、表演方面發展。而Jillian更成功通過試鏡，成為舞台劇《不，完美》的三大主演之一，她在劇中又唱又跳，表現相當專業，完全不怯場，星味十足！舞台劇演出當日，吳君如同陳可辛親自到場支持囡囡，而邱淑貞的三位千金亦有撐場，交情甚好！

Jillian成為舞台劇《不，完美》的三大主演之一。

邱淑貞的三位千金亦有撐場。（IG截圖）