王浩信全力進軍內地吸金　東莞酒吧騷超投入拍手跳動大展視帝台風

視帝王浩信（Vincent）去年與王祖藍、高海寧、張振朗參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，成功掀起話題，更帶挈他們人氣急升！而王浩信亦把握機會，全力進軍內地市場，不但參演內地處境劇《家有姐妹》，還登上綜藝節目《今晚開放麥》舞台，挑戰內地talk show，以棟篤笑形式大爆TVB秘聞。日前王浩信還到東莞酒吧開騷，吸引大批fans到場支持，場面墟冚！



王浩信（Vincent）去年與王祖藍、高海寧、張振朗參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，成功掀起話題。（微博@開播情景喜劇）

參演內地處境劇《家有姐妹》。（微博@王浩信）

據知演出在凌晨才開始，王浩信一落車即被熱情粉絲包圍，他在保安的保護下到達酒吧門口，並簡單地簽名後入場。當晚王浩信以長風褸上陣，盡顯高大身形，酒吧內搭了一個舞台，他在台上唱了三首歌曲，包括陳奕迅的《演唱會》、林憶蓮的《至少還有你》及連詩雅《到此為止》，而他全程都表現投入，在獻唱《演唱會》時更跟着音樂節奏揮手、𨂽地，又不停跳動同拍手，台風十足！

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而在獻唱《至少還有你》時，王浩信又情深款款，他更主動行到台邊踎低同粉絲合照及握手，非常親民！大批靚女fans在台下激動尖叫，更大讚王浩信真人靚仔過上鏡！歌手出身的王浩信，曾兩度奪得視帝，但他曾在《今晚開放麥》中慨嘆由歌手轉型TVB演員後「徹底無飯吃」：「我在TVB當演員之前，其實我是一名歌手，但是當時靠賣唱片，那個年代我基本上連飯都快吃不上了，於是我就改行，去做我自己特別熱愛的一個工作，就是當演員，當時生活條件一下子就改變了，我徹底沒飯吃了。」雖然有網民感嘆王浩信竟淪落到酒吧賣唱，但就有人爆料指他接一場酒吧騷估計進賬逾20萬，所以表示非常理解。

王浩信曾在《今晚開放麥》中慨嘆由歌手轉型TVB演員後「徹底無飯吃」。（影片截圖）