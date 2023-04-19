一起露營吧2 | 陳偉霆爆藝人為話題製造矛盾　「沒流量找我幹嘛」

由陳偉霆、楊迪、魏大勛等擔任固定嘉賓的戶外真人騷《一起露營吧2》正式開播，一開頭就對網友的留言做出回應，多個話題引起熱議。



一播出就回應網友各種問題。（視頻截圖）

有網友留言，大讚上一季露營氛圍不錯，沒有特別製造矛盾衝突，且全靠自己動手等，希望以後的旅行節目都按照這樣的標準製作等，這時陳偉霆表示，自己比較幸運，沒有錄過導演要製造矛盾的節目：「我聽說過有很多的。」隨即便分享了一段經歷：「我很喜歡的一個藝人，他是很厲害的人，非常好。有一次我坐在他旁邊，那些工作人員就問他在一檔綜藝裏面那個事情是真的嗎？然後他跟那些工作人員說，你知道這個就是我們藝人為了節目要貢獻，我們要想好的一些點，不然的話，第一集、第二集綜藝出來的時候，如果沒有那個流量，我們上不了熱搜的話，那這個節目找我來幹嘛。」他續指道：「那一段話，我沒想他是對還是錯，但我是失望的。他本來在我心目中是很高分的，很高段位的一個人，就是有時候我會覺得，錄一個綜藝，你得真啊。當然我知道，肯定有很多綜藝有一些導演會要求這樣，出來肯定有話題，大家會覺得好看。」

節目一播出，「陳偉霆說的那個藝人是誰」的話題即刻登上微博熱搜，勾起大家的好奇心，紛紛開始猜測，好似宋丹丹、謝霆鋒、陳坤、惠英紅等都被列入可疑名單，也有網友直言：「你这个不也是为了上热搜」、「录综艺有哪个是真的」等，加之《一起露營吧2》早前被爆指錄完節目夜宿酒店，雖然之前陳偉霆通宵直播，但仍有網友認為大家都彼此彼此。

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