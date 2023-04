愛回家丨蘇韻姿停工4個月繼續吃喝玩　踏入3字孖爆肌男風騷開派對

蘇韻姿憑無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》中憑「熊心如」一角成功入屋,但有傳她因遲到、工作態度差及演技無進步三大罪狀,自去年12月初已被踢出劇組,就連爸爸「根叔」劉爺代求請「緩刑」依然未有聲氣。

蘇韻姿最後一場戲好齊人。(IG圖片)

心如跟風少相擁道別,網民亦大表不捨。(蘇韻姿IG)

日前是蘇韻姿的30歲生日,她在社交平台分享開派對慶祝的生日相片,表現風騷,穿上閃令令的銀色貼身低胸兼露背裙,攬住「30」數字氣球狂擺甫士影相。同場還剛由TVB過檔ViuTV藝人鄧家禮、英菲混血藝人徐㴓喬(Asha)等現身,齊齊攬住壽星女開懷大笑,大吃大喝瘋狂玩一晚,蘇韻姿寫著:「Thank you for 30 ,I have the best friends ever .🥰」她還hashtag「#thankyouforthelove」姚子羚、陳自瑤、譚凱琪、鄧伊婷等送上生日祝福,朱晨麗更留言:「歡迎加入30行列👏🎂」。

蘇韻姿 30歲生日。(IG@andreaso_)

+ 5

雖然已有4個月近乎零工作,但蘇韻姿的生活依然精采,今個月初她提着行李箱出發去旅行,但未有透露目的地。早前她又相約朋友去上環一間高級日本餐廳食Omakase,頂級價錢每位約2千元,她拿着名牌包包開心在閃片牆打卡,似乎被「雪藏」一事未有太影響她的心情。

今個月初出發去旅行。(IG@andreaso_)

在加拿大多倫多長大的蘇韻姿,自小興趣廣泛,曾學過中國舞、鋼琴、小提琴、單簧管、芭蕾舞、爵士舞、話劇、默劇,還懂得講法文。長大後,她成功入讀被公認為是加拿大頂尖學府之一,素為加拿大傳統四大校之一的皇后大學,主修戲劇,副修音樂。她曾參加加拿大新時代電視《星秀動全城 Vocalibre 2015》歌唱比賽中獲得亞軍;2016年返港參選《香港小姐競選》奪得第四名後順利加入行娛樂圈。由於她在加拿大土生土長,初來香港感到一切事物都很陌生,

對中文的認識更只是幼稚園的程度,她曾在訪問中透露當時只是認識三個字詞 「上」、「下」、「蘇韻姿」,初入《愛.回家》拍劇時經常「NG」而影響拍攝進度。於是,她把一疊疊劇本逐個字以拼音硬背,後來靠同劇演員教導,開始適應環境。原本《愛.回家》劇情,講到風少(陳浚霆飾)愈來愈鍾意熊心如,兩人有望組成新CP,怎料劇情突然交代熊心如要跟前男友朱天梯(梁証嘉飾)遠赴歐洲視察廠房而要離開熊家,至今仍未有歸期。

蘇韻姿參加《2016年香港小姐競選》。(電視截圖)