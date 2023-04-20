法言人｜內向伍富橋演活自閉青年　獲富貴太太笑指「本色演出」

由馬國明、林夏薇、張 頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗和容天佑等主演的新劇《法言人》昨晚（19 日）一集客串演出的，是曾與監製志江在《十月初五的月光》中合作愉快的伍富橋（Alvin），Alvin 飾演患有自閉症的青年啟年，因跌了手機被誤會偷拍Alice（何依婷飾）裙底而慘遭 Hogan（丁子朗飾）、Tony 仔（容天佑飾）及輝仔（李成昌飾）追捕及制服，幸好 Alice 心細如塵、發現啟年有機會是自閉症患者啟年才成功脫險。自出場後因顏值備受高度關注的依婷，當中以「男友視角」大派甜美福利一幕獲網民截圖廣傳大讚 Gfable。

伍富橋飾演自閉青年。（劇照）

Alvin 孭起背囊飾演自閉青年形神俱似，造型惹人憐愛，他事後受訪指為角色造型時，有刻意打造「需要被照顧」感覺，並謂效果好全靠服裝及梳化同事用心幫忙。若細心留意，Alvin 為角色加插了不少小動作，包括無定向飄忽眼神、抽搐及眈天望地等，問到事前是否做了不少功課，他坦言：「我有特登上網 search 相關患者嘅片段，或者喺街度觀察多啲，留意佢哋嘅小動作同眼神。」他補充指遭太太取笑是次是「本色演出」：「因為我本身個人都係比較內向。」問到在劇中因劇情需要要不斷大力「撼頭埋地」，Alvin 坦言相關場口拍了數 take，主要時間花在與丁丁及天佑等「夾走位」：「因為撻落去嗰吓要好小心，否則會整親同刮損，但我最記得嗰日係好凍，我哋拍嗰度好大風。」

Alvin 嘅角色慘被誤會偷拍女仔裙底。

Alvin 嘅角色慘被誤會偷拍女仔裙底。

富貴太太都好捧場：

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除了 Alvin，另外兩位近期上位中的年青演員游嘉欣（游游）及孔德賢（Danny），今晚一集會以個案主角身份現身，飾演「女尊男卑」的苦命小情人，因工作關係失去了一隻腳的 Danny，因六年前與尚未成年的游游發生關係被告上法庭，最終失蹤的游游能否出庭作供成為 Danny 洗清罪名關鍵…是次游游面對的最大挑戰，絕對是連場喊戲，對此她說：「基本上每場都係傷感嘅戲，嗰時我都緊張咗好耐，跟住我拍完之後覺得自己做得唔夠好，睇番 playback 時忍唔住喊咗，當時個導演好好，收貨之餘仲叫我唔好咁大壓力。」游游續指拍攝時碰巧林夏薇路過並給了游游一些意見，令游游大表感動。

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談到拍攝難忘事，游游笑指是留下「愛的疤痕」：「因為劇情講我同被告欄入面嘅孔德賢難捨難離，咁我哋就隔住塊膠片係咁捉住對方隻手，我隻手喺上面係咁磨到塊片磨到損咗，仲要坐低時望到隻手爆血先發現。」Danny 則自責是弄傷游游真兇：「我哋互相拉扯嘅時候，我刮損咗游游隻手，搞到佢留低咗疤痕，我真係好唔好意思。」Danny 又指很開心與相識多年的游游首度正式合作便默契十足。談到角色難度，Danny 坦言並非飾演傷殘人士，反而是如何投入角色心態：「單元角色比起平時嘅角色，因為得好少場口去交代一個故事，變咗每個場口都非常重要，要每一吓都好投入。」