65歲萬梓良當眾攬實靚女錫頭被批風流　對異性太過熱情頻頻惹爭議

現年65歲的萬梓良近年長居內地，曾拍過不少經典作品的他大受影迷歡迎，不但頻頻獲邀出席活動，更四出登台獻唱，吸引不少人捧場。不過近年來卻屢傳他身體狀況欠佳，甚至出現精神異常、滿頭白髮、身形暴瘦，今年年初他在內地登台，但上台表演連行路都行不穩，需有人攙扶。事隔幾個月，日前萬梓良上載了一段影片，並寫道：「朋友們你們想我了麼」，分享了自己的近況。



今年年初萬梓良在內地登台，但上台表演連行路都行不穩，需有人攙扶。（影片截圖）

片中所見，萬梓良戴着帽子，打扮一如既往甚有大哥風範，見他一邊搭着年輕男士的膊頭，一邊又搭着一位靚女的膊頭，對着鏡頭笑容滿面，心情大靚，而他對靚女亦特別熱情，不但攬實對方，還當眾錫對方的頭，完全不顧自己的身份。對此，不少網民都認為萬梓良的行為有點過於親密，更狠批他又亂錫人，風流依舊。

當眾叫契女錫自己。（影片截圖）

其實萬梓良對異性一向十分熱情，近年更因多次與異性過於親密的舉動，惹來不少爭議。前年萬梓良認了一位契女，宴上他飲了很多酒，表現興奮，竟當眾叫契女錫自己，對方錫了一下之後，萬梓良仍不滿足，契女見狀就再度錫了他的臉頰，才令他滿意，更露出享受的表情。去年有網民上載了一段萬梓良綵排的影片，片中他一邊深情演唱一邊將伴舞的靚女攬入自己的懷中，但他攬腰、貼面的行為似乎嚇到女伴，對方不斷閃避，更一臉驚恐，但萬梓良卻未有收斂，全程望實對方，最後又將靚女推開。不少網民都質疑他藉此「搏懵」、「抽水」，搞到對方非常尷尬！