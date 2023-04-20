一起露營吧2 | 被指人氣下跌同奀星錄節目　陳偉霆：很討厭這種人

陳偉霆（William）於內地發展10年，人氣一直居高不下，在影視、綜藝等方面發展不俗。繼去年參與戶外真人騷《一起露營吧》之後，今年再度加盟第二季，首播就回應網友爭議。



第二季固定嘉賓陳偉霆、魏大勛、王琳凱、楊迪、尹正 、張顏齊。（微博@一起露營吧官微）

第一季由陳偉霆、楊迪、黃雅莉、王子異擔任固定嘉賓，章若楠與鍾楚曦亦有參與錄製幾集，但無一位的人氣高過陳偉霆，因此有網友質疑：「陳偉霆資源如此下滑嗎？淪落到要和一群小咖錄節目」。見到這個問題，陳偉霆一一作出回應：「首先，如果下滑的話，這個就開不了第二季了，那有第二季肯定是有人看，這不是下滑，是上升，我自己理解。」而對於資源下跌，他直言：「我每一年都在下滑，我的體能在下滑，我的狀態在下滑，我這一兩年特別感受到，每一年都會看到很多評論（說）陳偉霆在下滑，你為什麼要接這個戲，今年的廣告可能比去年差或者少了，陳偉霆老了，顏值低了，下滑。我以前會不高興的，但是到現在，我會面對自己的下滑，我會開心，我去接受自己的下滑，這是我這一兩年改變最多的東西，只能說我現在選擇的工作都是自己愛做的。」

第三，提及「和小咖」錄節目，陳偉霆有些憤怒，表示：「真的很討厭這種人，永遠不要看不起身邊的任何一個人。有時候你看到身邊的人，你以為他是『小咖』，他第二天或者第二年嘭上去了。」

陳偉霆18歲通過全球華人新秀歌唱大賽獲得香港區冠軍等三大獎項，從而進入娛樂圈，涉足樂壇及影壇，但一直發展平平，直到2013年，他將工作重心轉移至內地，通過古裝劇《古劍奇譚》走紅，更入圍上海電視節白玉蘭獎最佳男配角； 2015年，陳偉霆憑藉與趙麗穎主演的劇集《老九門》人氣再度急升，工作接踵而至，拍攝了多套熱門電視劇，同時也是各大晚會常客，近年亦開始涉足各類真人騷，以真誠溫柔的性格圈粉無數，風評不俗，深受觀眾喜愛。

點擊睇陳偉霆更多照片：