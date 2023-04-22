法言人｜何依婷扮演嬌滴滴秘書獲讚　入行5年上位有跡可尋

無綫（TVB）劇集《法言人》播出一周，評語有彈有讚，同時新一代演員也有不少發揮空間，例如最新一集，單元故事中的趙璧渝就有不少戲份，而近年備受力捧的何依婷，於《法言人》劇中飾演律師樓法律秘書Alice，角色設定雖然與以往一樣，楚楚可憐又嬌滴滴的，但同樣是十分討喜。



何依婷（Regina）今年29歲，還是相當年輕。（《法言人》截圖）

數一數手指，今年29歲的何依婷（Regina）入行其實只有短短5年，屬於純純粹粹港女的她，因為大學成績優異而獲獎學金資助，到外國進修，回流後的她就到四大會計師樓從事金融服務顧問工作。

何依婷（Regina）在《法言人》戲份不算多。（《法言人》截圖）

直到2017年，她毅然參與《2017年香港小姐競選》，該年選舉競爭頗為激烈，有伍樂怡、黃瑋琦、雷莊𠒇等，且何依婷曾因身高而被不少傳媒睇低一線，最後她成功逆襲奪得了亞軍，冠軍、季軍則由雷莊𠒇和黃瑋琦獲得。

何依婷（Regina）身材真係幾好。（資料圖片）

同年她入讀TVB藝員訓練班，並於翌年簽約成為合約藝人，即俗稱的「親生仔女合約」，自此她的人氣開始逐步見起色。當年TVB鬧花旦荒，有不少一線藝人都萌生離巢意向或準備離巢，例如張名雅、麥明詩、李亞男、鍾嘉欣等等，所以何依婷參與後可算在某程度上補足了這些位置。

2017年亞軍何依婷。（資料圖片）

再者，自培養馮盈盈、麥明詩兩位香港小姐成為主持、演員的成功經驗後，往後幾屆的港姐都迅速被推上位，工作接踵而至，再加上有傳何依婷與TVB簽下了超過10年「親生仔女合約」，TVB將資源投放於她身上亦是無可口非的。

何依婷（Regina）真係好玩得。（《學是學非》截圖）

為什麼何依婷在該年備受力捧？原因可能是2017年當選的冠軍雷莊𠒇、季軍黃瑋琦並沒有加入娛樂圈的打算，三扣除二，捧何依婷上位自然是再合理不過。2019年何依婷就被派往當年極受網民歡迎的綜藝節目《學是學非》擔任「是非精」，之後亦被提名為2020年「最受歡迎電視女角色」，2021年更於台慶劇《十月初五的月光》擔任女主角，2021年亦憑台慶劇《星空下的仁醫》中「游芝樺（Esther）」一角入圍「最佳女配角」最後五強。

何依婷（Regina）（左一）在當年之中身形比較輸蝕。（資料圖片）

將何依婷推上一線花旦的最後一步，大概是為她度身訂做一些合適的劇本，潛移默化地讓觀眾覺得她是女主角行列，再於頒獎禮上奪得最佳女配角甚至是最佳女主角，一切就水到渠成。