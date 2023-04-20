豐滿女搭港鐵成熱話　李芷晴中學遇不快情況：嗰時唔敢出聲

劉丹、單立文、滕麗名，呂慧儀等一眾《愛．回家之開心速遞》演員今日（20/1）齊集將軍澳電視城宣傳「世界地球日」，在劇中飾演Elaine的李芷晴以藍色短裙現身，散發青春活力氣息，玩遊戲時她亦非常落力，不時烏身設計T-shirt，實行為環保出一分力。

藝人李芷晴（Stephanie）身材出名豐滿。（資料圖片）

李芷晴接受《香港01》訪問時亦有分享環保貼士，她表示會將家中的報紙、雜誌、水樽，包裝紙儲起，再一次過拎去回收，平日開工亦會自備餐具和飲管：「做多少少就會對個地球好啲，都會去做。」談到Elaine一角，芷晴笑言角色性格好蠢：「好容易俾人呃，尤其係Andy，自己男朋友，真係講咩都信…Elaine同我都幾相似，做返自己得嚟，又有啲得意嘅嘢演繹，都幾開心。（現實中有冇成日俾人呃？）咁又冇，佢哋話我個樣長期發緊夢，唔知發生緊咩事咁，佢哋話一睇就會好想呃下你、整蠱下你咁。」

本港多個討論區、網上群組近日瘋傳這張相片，（網上圖片）

最近網上流傳一張上圍豐滿的女士搭地鐵的照片，由於乘客眾多非常親近，男乘客為避免誤會，將雙手交叉放於胸前。問到搭地鐵有否遇過類似的事時，芷晴說會盡量與其他乘客保持距離：「真係好人迫嘅時候，我會盡量面向牆嗰邊。最後先入去，跟住會面向度門，有時可能真係唔小心掂到，盡量避免誤會，盡量保持少少距離。」至於有否遇過不快事情？她坦言中學時有遇過：「嗰時唔敢出聲，可能啲人見你着住校服，細個會怕醜，又會覺得嗰個人可能係唔小心、唔係刻意去做，所以唔敢出聲。但係而家嘅我會想同以前嘅自己講，如果遇到呢啲事真係唔好忍，你出聲一定會有人幫手處理，唔好啞忍。」

一眾《愛．回家之開心速遞》演員齊集將軍澳電視城宣傳「世界地球日」。（陳順禎攝）

芷晴打扮性感，加上樣子甜美，雖然沒有收到社交平台的私訊騷擾，但就有不少奇怪的留言：「最奇怪係focus喺啲腳趾，好難避免呢啲留言，自己選擇性唔睇，或者見到嘅時候就report佢係一個唔好嘅留言，好彩比較多都係正常嘅留言，自己會過濾咗佢。」

李芷晴以藍色短裙現身，散發青春活力氣息。（陳順禎攝）