香港八一｜當年演員近況逐個數　「牛生」同TVB鬧翻之後去咗邊？

《香港八一》系列是無綫（TVB）在1981年開始的處境劇集，由《八一》到《八六》橫跨六年，總共1330集，是香港史上集數第二多的處境劇，陪伴著不少香港人成長。香港人對《香港八一》系列中的演員也有很深感情，始終當年晚晚在電視上看到他們，最近在劇中飾演秘書蘇小姐的梁碧玲與圈中人飲茶，近況曝光令不少觀眾表示「回憶返晒嚟」。

梁碧玲、石修、廖安麗。（網上圖片）

那麼除了梁碧玲之外，其他的主演演員現況如何呢？有些演員已經離我們而去，包括飾演「懋叔」的黃新、飾演「阿公」的盧敦、飾演「斌仔」的羅君左、飾演「郭得威」的李我、飾演「牛老太」的陳立品等等，而張兆輝、李成昌、李家鼎、韓馬利和劉丹等人依然活躍於幕前。

今年年頭，飾演「順嫂」的梁葆貞現身姪兒梁智宏（Andrew）的訪談，依然精精神奕奕，氣色很好。

梁葆貞（順嫂）。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

梁葆貞現身姪兒梁智宏（Andrew）的訪談。（YouTube截圖 ／鑽石酒家 Diamond Restaurant 1947）

上月連炎輝舉行生日派對，有份主演《香港八一》系列的吳夏萍激罕現身，保養非常得宜！吳夏萍於90年與商人賴焯藩結婚，婚後育有兩名女兒，並淡出幕前。離婚後，身兼父職照顧兩名女兒，細女賴倩敏（Jasmine）於2006年在《馬來西亞國際馬聯賽事》獲少年組冠軍，而大女賴楨敏（Jacqueline）亦於北京舉行的《2009全國馬術場地障礙賽》中奪冠，如今是專業的馬術運動員，為港爭光。不過有指為了讓兩名女兒成才，吳夏萍亦付出不少，由3000呎海景豪宅，搬到400呎「蝸居」、戒買名牌、最後變賣千萬豪宅及數百萬藍籌股，短短5年花掉逾1,500萬積蓄，就是為了買馬匹，讓女兒接受訓練，不過她認為一切都是值得。

63歲吳夏萍激罕現身，保養非常得宜！。(fb圖片）

吳夏萍為了讓兩名女兒成才，幾乎花光所有積蓄。(ig圖片）

吳夏萍本身熱愛馬術，兩名女兒亦因而受到影響。(ig圖片）

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