《凌雲志》林峯演猴王具個人特色　網民大讚︰比在TVB時更帥

《凌雲志》由林峯、蔣夢婕領銜主演，吳克群、赤西仁、程硯秋等多位知名演員參演，在上星期 （4月 13日）於優酷獨家首播第1–13 集 ， 全劇合共43集。 國內網民引頸以待再掀一波追劇熱潮，香港觀眾密切期待，劇集即將在電視放映。

導演好高興找到林峯演男主角。（《凌雲志》海報）

《凌雲志》是一部小人物逆襲成長的熱血故事，講述了磐石在機緣巧合下幻化成形，為了救回恩人雀兒，他踏上修仙路，不斷努力不懈曆練， 成為一位「有血有愛、重情重義」的曠世妖王。 導演黃俊文曾執導過《古劍奇譚》、《宮鎖心玉》、《絕代雙驕》等多部熱播劇。提到演員方面，導演說：「我們非常慶幸找到林峯當男主角，很多演員也演過猴子，但他能找到一個與眾不同的角度去演繹，令我非常欣賞; 女主角蔣夢婕個子比較少，但能量大，感情戲拿捏非常到位; 加上其他出色的演員，我相信能帶給觀眾耳目一新，情緒投入的觀影感受。」

林峯造型相當有霸氣。（《凌雲志》海報）

劇集播出後 ，觀眾反應熱烈，紛紛網上留言指「林峯比在 TVB時更帥」、「好喜歡這個劇 ; 感覺像小時候那種追劇超有感覺」、「林峯甚麼角色都能駕馭」、「CG 不錯又一部神劇」 等， 今次有突破性演出的林峯表示 ： 「這齣戲真系拍得好辛苦，經常要大陸香港倆地跑，我最記得搵我演呢個角色時，導演只有一個要求，就系要我演出型、英、帥、靚、正嘅一面，希望不負你們吧！」