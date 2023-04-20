Theory首席創意官Jeffery Kalinsky以客為本　追求耐用高品質服飾

美國服裝品牌Theory以個性的都市實穿主義設計理念著稱，風格簡潔，剪裁乾淨利落，完美詮釋Less is More。2022年3月，Theory宣布Jeffrey Kalinsky擔任品牌首席商品策劃及創意官，他在時尚業擁有超過30年經驗，是同名奢侈品「 Jeffrey」 精品連鎖店的創始人，並以此聞名。今年2 月，Kalinsky推出上任以來首個系列——2023秋冬成衣。



Jeffrey Kalinsky在時尚界有逾30年經驗。

最近，Kalinsky在接受《香港01》訪問時透露，加入Theory一年，他感覺已經漸入佳境：「與團隊合作感覺非凡，他們當中有很多才華橫溢的人，能被激發，從而創造出非常合身、新穎及風格經久不衰的服裝。」

Kalinsky加入Theory後的第一個系列。（視頻截圖）

上世紀90年代末，Kalinsky是第一批於紐約Meatpacking District開設門店的零售商之一，第一間精品店坐落在亞特蘭大，那裡的生活是他職業生涯中最快樂的時光，Kalinsky表示：「我喜歡那些簡單的日子。 每日都能親身與客戶互動，這是我最喜歡的事。」

Kalinsky非常注重客戶體驗。（Instagram@jeffreykalinsky）

透過Kalinsy的言語不難發現，他對這份工作充滿熱誠，以至於面臨的最大挑戰竟是「每日都沒有足夠的時間」。在時尚界從業逾30年，Kalinsky以客為本，他直言：「我最大的成就感是讓客戶感覺最好，看上去光鮮亮麗，這令我充滿喜悅。」而對於未來的目標，Kalinsy也非常堅定：「我想繼續設計和生產經久耐用和高品質工藝的服裝，同時又不失時尚感。」