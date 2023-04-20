愛回家｜林凱恩邀男友「不道德」　買定士多啤梨味租酒店房齊開餐

TVB處境喜劇《愛回家之開心速遞》一向以誇張手法、劇情諷刺當下社會議題，昨日（20/04）播出的一集就以劇中譚道德（陳榮峻飾）和譚何容儀（吳香倫飾）每月一次的「不道德之夜」為題。



估唔到Bonnie會直入正題。（《愛回家之開心速遞》截圖）

一開始劇情講到Bonnie（林凱恩飾）邀請新男朋友蔥頭（丘梓謙飾）上酒店房相聚。她還向蔥頭今天是父母每個月一次的「不道德之夜」，所以才租了酒店房。言談之間更表示自己從未試過「不道德」，所以想邀請蔥頭度過「不道德之夜」。

蔥頭好緊張。（《愛回家之開心速遞》截圖）

點知Bonnie真係買咗「士多啤梨味」，只不過係士多啤梨味飲品。（《愛回家之開心速遞》截圖）

劇中對白還十分「露骨」，Bonnie直接問蔥頭「鍾意咩口味？」還表示自己會去便利商店購買。之後劇情發現會變成兒童不宜？原來Bonnie竟然不懂得父母口中的「不道德之夜」是什麼，以為他們只是一起吃薯片、睇恐怖片。故事的最後，Bonnie離開時竟然看見了酒店中的父母譚道德和譚何容儀親熱的畫面。

譚道德（陳榮峻飾）和譚何容儀（吳香倫飾）每月一次嘅不道德之夜。（《愛回家之開心速遞》截圖）

譚道德（陳榮峻飾）和譚何容儀（吳香倫飾）每月一次嘅不道德之夜。（《愛回家之開心速遞》截圖）

劇情雖然有誇張成份，但也有不少網民認為太過離譜，直言一個廿多歲，拍過兩次拖的Bonnie不可能不知道「不道德之夜」的含意，就算父母沒有解釋過，前男朋友金城安（周嘉洛飾）亦應該「教」過她。網民直言「廿幾三十歲人聽到『不道德』3個字都get唔到？十幾歲都知啦」、「現代人有沒有那麼單純啊？」