中年好聲音｜決賽六強選手終極歌單曝光　龍婷有信心：實戰先爆發

無綫《中年好聲音》最後六強分別是李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩（排名不分先後），將於本周日（23日）晚8時30分直播的《中年好聲音登峯之戰》爭奪總冠軍。決賽將分成兩個回合進行，首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。



決賽在即，早前一班《中年好聲音》選手聚首為4月之星慶生。

決賽除了有車婉婉繼續主持，林曉峰和許文軒亦會強勢加盟合力主持大局；評審陣容方面，除了有四位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審，而第八位評審則是全球觀眾，觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果！值得留意的是，7位專業評審所給出的評分，將會刪去最高分和最低分，只計算餘下的5個分數確保公平。

為保持新鮮感及神秘感，無綫官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，唔知李佳會唱邊首歌呢。

六強選手連日來積極備戰決賽舞台，快歌環節有選手會加入跳舞元素，勢要「舞」爆電視廣播城，值得期待。決賽歌單同樣萬眾期待，慢歌歌單分別有《我曾用心愛著你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《吻別X Take Me To Your Heart》以及《爛泥》，快歌歌單則分別有《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》、《疾風》、《拒絕再玩》和《瘋了》。為保持新鮮感及神秘感，無綫官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，務求直播當晚為觀眾送上驚喜。

《中年好聲音》決賽宣傳片近日陸續播出，六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人。」

《中年好聲音》決賽宣傳片近日陸續播出，六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個Motivation，無論成績係點都好，當贏咗架喇。」龍婷說：「要多謝咁多年支持我嘅朋友。我都想不斷咁超越我自己畀多啲嘢觀眾睇，有啲嘢講係冇用嘅，一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事，如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅人聽到我唱歌，幾辛苦我都覺得值得。」周吉佩說：「首先要多謝嘅係我爸爸，之後要多謝我太太，比賽中段開始每一場都嚟撐我。依家入到Final，我會視呢個回合係表演。」羅啟豪說：「我會第一時間多謝我媽媽，佢係一直以嚟最鼓勵同支持我唱歌嘅人，如果攞到冠軍係圓咗我自己同媽媽嘅夢。」李佳說：「除咗屋企人，好想多謝一個朋友，佢係第一位叫我參加嘅。我對自己好有信心，期待嗰日早啲嚟到。」