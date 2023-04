「宇宙最強」甄子丹的太太汪詩詩在今日(21日)迎來42歲生日,出名是「愛妻號」的他雖然忙於工作,但仍悉心為太太安排慶祝活動,羨煞旁人。甄子丹送上一大紥玫瑰花及蛋糕,並寫道:「Happy Birthday to the most beautiful woman in the world , there’s nothing I want more than to see her smile every second in my life! Hun, I wish you health and happiness above all things!(祝世界上最美麗的女人生日快樂,我最想要的就是在我生命中每秒都看到她的笑容!親愛的,祝你健康快樂勝過一切!)」



甄子丹與汪詩詩育有一仔一女,一家四口幸福美滿。(IG@jasmineyen)

相中所見,汪詩詩媽媽、細妹汪圓圓、表妹湛琪清、關之琳、張玉珊、呂良偉太太楊小娟等都有出席生日Party,眾人圍着壽星女合照,現場非常熱鬧!而甄子丹就攬實愛妻,兩人更大方咀嘴,高調放閃!