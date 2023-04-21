3歲女疑遭老師虐打下體流血　楊卓娜望盡快徹查真相：聽到都心痛

一所位於九龍大坑東的幼兒學校疑似發生虐兒案，近日有媽媽在群組中透露年僅3歲的女兒下體流血，入院檢查後發現陰部受損，當中女兒更表示自己被老師打，令媽媽為此感到擔憂。



該訊息在各大媽媽群組中瘋傳，有位媽媽表示女兒現年3歲，就讀N班，近日她接女兒放學發現其下體流血，隨即到醫院接受檢查，而醫生表示女兒外陰有𠝹痕，內陰情況嚴重仍有血滲出，惟無法證明是如何弄傷。隨後媽媽又表示女兒沒有把手放在下體的習慣，加上小孩抗拒上學，揚言被老師「打心口」，更嚴重到見到校服就要求父母丟掉，令這位媽媽懷疑女兒遭老師虐待，現時已經聯絡校方及報警處理。

這位媽媽在群組上透露年僅3歲的女兒疑似遭老師虐待，其內褲充滿血跡。（網上圖片）

該校的辦學團體「香港基督教服務處」就事件回應傳媒，表示前日（19/4）接獲家長的家長通知其女兒受傷，警方於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方亦有配合警方調查學生受傷的原因，而校方翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，並即時聯絡警方及家長，並邀請家長到校翻看當日的閉路電視，現時事件獲不少家長注意，當中育有三位女兒的楊卓娜（Lenna）得知此事後亦表示震驚。

楊卓娜與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛多年，無論是親生女兒還是楊志翹前妻所出，楊卓娜都一向寵愛有加視如己出，更有「最強繼母」之稱。（IG/@lennayeung）

Lenna在接受《香港01》訪問時直言：「好恐怖，聽到都心痛！」認為作為一位母親看到這些新聞都會好難受，又言：「真係好似發生喺自己個女身上咁，身同感受！希望佢哋快啲搵出事情嘅因由。」Lenna認為無論子女是什麼年紀，家長與他們都需要有密切的溝通，多些聆聽及了解他們平日的分享，而且還要向她們細心解釋兩性身體結構：「佢好細個我哋已經教佢唔同嘅性知識，畀佢知道男仔同女仔嘅分别，女仔識得保護自己同有警惕性係好重要，佢細個已經要灌輸呢啲嘢。」