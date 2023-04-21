Jeffrey魏浚笙單曲《遺忘了初心的我們》派台　新MV陪過25歲生日

作為今年新人，Jeffrey魏浚笙第二首個人單曲《遺忘了初心的我們》正式派台。新歌MV將於本星期日（23日），亦即是Jeffrey的25歲生日正日出爐。即使Jeffrey每日入劇組忙於拍戲，但仍然花上大量時間準備這一份禮物，送給自己及各位「咖啡豆」。

Jeffrey 以「積先生急尋初心」成功引起網民討論及深思。

早前，Jeffrey 以「積先生急尋初心」成功引起網民討論及深思，亦透露其實香港人很有愛。在謎底揭開前，已有不少市民在街上見到「急尋初心」的街招，即使素未謀面，仍然會傳短訊給陌路人送上一句問侯和關心。這除了是新歌宣傳，亦帶出香港濃濃人情味的一面，提醒了不少人有否忘記了最初的自己？Jeffrey希望可以透過新歌去喚醒某些人的初心，亦為大家送上了暖暖的祝福，「積先生」的電話更能成為大家抒發心事的一個渠道。

錄音非常認真。

上次《第一個迷》以「陪伴」為創作主題，Jeffrey傻傻地直率地高呼「任世間低估你 但我真的喜歡你」；今次努力地想找第二首歌的方向，於是聽了多首不同demo。Jeffrey表示：「有點選盲盒的感覺，永遠不知道自己會聽到一首甚麼歌，就在甚麼都不知道的時候，直覺卻是最準確的！當你只能單憑歌名做先後次序的選擇時，所有東西都變得簡單純粹。」Jeffrey直言，當初這首歌只是他最尾幾個的選擇。「當初歌名叫為《大哥沒有輸》，demo是普通話的，我下意識地以為他唱的是台灣大哥，但選中歌曲之後，我再問問作曲人，原來靈感沿自《鬼滅之刃》入面的大哥，是一首比較悲壯的歌曲，我覺得這個緣份很奇妙。」他又透露，初入錄音室錄這首歌時不太適應，曲風與上次不同，於是花了很多心機來研究與練習，務求可以單純地做一首自己很喜歡的悲情曲風。

選定「初心」這個課題，原來Jeffrey自出道以來一直將「初心」牢牢銘記。「入行兩年多以來，一直提醒自己要保持初心，不要忘記最初的自己、最初入行的那顆心。」Jeffrey不諱言長大後入行，可能最簡單最純真的東西，慢慢被社會磨蝕，慢慢忘記了，慢慢迷失了。他更透露：「但初心代表著人生最初的夢想，亦是最初的動力，代表著一開始專注做一件事的原因，所以我覺得人生很多方面，例如事業、生活、愛情等方面，都不應該遺忘初心。」

錄音非常認真。

有了這個想法，初心就成為了Jeffrey第二首歌《遺忘了初心的我們》的主題，並以愛情故事來引導，帶出初心對人生的重要性。「許多人與另一半相處時間漸長，會慢慢失去火花，少了漣漪，但是我們要永遠記住當初一齊的原因：為何會喜歡對方？就像做一件事的時間一長，可能會忘記當初開始的原因。」Jeffrey憑歌寄意，呼籲大家一起尋回初心。「所以，這首歌是想送給一些遇到相同經歷的大家，即使遺忘了也不怕，尋回初心就可以，希望大家和我一起努力！」