姚焯菲紐西蘭留學因衛生習慣不合　與室友起摩擦：佢賴我搞到有蟲

現年16歲的姚焯菲（Chantel）因參加無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。今年1月，Chantel赴紐⻄蘭升學，原來近日已低調返港，並現身宣傳新歌《小出走》，昨日（20/4）她在叱咤903《叱咤樂壇》接受謝茜嘉及Woody的訪問，大談在紐⻄蘭的各種經歷。



Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數火速爆紅。（IG：@chantelyiu）

Chantel今年一月遠赴紐⻄蘭留學。（IG/@chantelyiu）

Chantel先是大讚當地陽光普照，而自己亦結交了不少好友，雖然每天都有與父母視訊通話，但仍會想念香港，當中最掛住的便是屋企：「冇咗爸爸同媽咪，好似冇咗屋企嘅感覺。」在紐⻄蘭求學期間，Chantel住在學校宿舍，她坦言另有一番新體驗：「其實係好玩㗎，但係始終爸爸媽媽唔係到......（冇人管喎！）一開始覺得冇人管好似無拘無束咁，頭兩日囉，但係之後會覺得......」令謝茜嘉笑言Chantel想家的原因是沒有人幫她收拾，不過Chantel就澄清：「唔係啊！我學識咗點樣獨立，我學識點樣洗衫，自己執嘢，同埋唔見咗嘢係冇人幫手搵，真係要自己搵。之前係『媽咪！你記唔記得呢個擺咗係邊？』宜家要靠自己。」

Chantel分享在當地的生活。（節目截圖）

隨後，Chantel又分享自己的宿舍生活，因為從一開始不了解室友，到了解對方的習慣，令她覺得這種生活模式相當有趣，當中Chantel更分享自己剛入學時與室友發生的摩擦：「我個Roommate（室友）唔鍾意我係間房食嘢，佢唔畀我將食物包裝抌係房入面嘅垃圾桶，佢覺得會惹蟻，同埋佢好怕蜥蝪，有一次就走咗入嚟，佢就賴我周圍抌搞到有蟲，啲蜥蝪就入嚟食蟲，搞到我好内疚。」幸好最後二人沒有因為這件事而吵架。

Chantel又分享自己的宿舍生活（節目截圖）

點擊下圖睇姚焯菲拋開偶像包袱玩過山車：

+ 4

點撃睇更多Chantel靚相：