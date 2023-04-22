曹查理不滿內地登台被指「撈金」　澄清為生活：打工搵唔到咁多錢

現年73歲的曹查理在八、九十年代拍過不少電影，當中他在電影《整蠱專家》中飾演的藥房老闆「單眼佬」，雖然只是客串演出，但仍令觀眾留下深刻印象。近年已淡出影圈的曹查理，轉戰內地登台賺錢，但就被網民形容為「撈金」，對此，曹查理特別拍片回應，激動澄清自己並不是「撈金」，只是為了生活。



曹查理在八、九十年代拍過不少電影。 （電影截圖）

+ 15

曹查理自言不是明星，只是一個電影從業者：「以前可能年輕嘅時候紅過，但係而家年紀大，演出機會少，咁我哋又啱啱有咁嘅機會能夠喺內地、喺舞台上面表演畀你哋，賺取我所需要嘅金錢，你唔能夠講我喺呢度撈錢，呢個全部係錯誤嘅。今時今日我咁嘅年紀，能夠喺舞台上表演，已經係好厲害好厲害，喺好多人嚟講已經係退休。」雖然被網民質疑，但曹查理亦大方承認：「我點解要表演，賺啲錢？因為我要生活，所以我一定要呢啲錢先可以維持到我嘅生活，我喺出面打工搵唔到咁多錢。」他更反問網民：「如果你有70幾歲，叫你喺舞台表演，賺嘅錢比你人工高，你做唔做到？你做唔到，但我做得到，所以千祈唔好用一個歧視嘅眼光望一個人。」

曹查理直言：「我喺出面打工搵唔到咁多錢。」（影片截圖）

而曹查理如此坦蕩的態度亦獲得不少網民認可，紛紛留言鼓勵。其實曹查理曾直言當年因拍三級片致富，輕鬆月賺過百萬，但其後因投資股票失利，輸掉千萬身家，後來他放低身段在內地登台從頭做起，他曾在接受《香港01》訪問時透露：「我全中國去登台，都幾好㗎，幾勁㗎，因為我喺中國知名度都幾大，我唔止係廣東省，因為我嗰陣時啲電影犀利，嗰啲三級片全中國都睇，以前睇三級片嘅人十零廿歲，而家個個都40幾歲，個個都大把錢，個個一聽到話查理出嚟唱歌，個個都想睇呀！」即使在疫情之下工作亦沒有減少：「一個月做6、7場左右，我嘅人工拍得住咩司、物司，拍得住有餘，七四都廿八」，更有指他收入高達八位數，相當可觀！

曹查理淡出影圈後靠登台賺到不少錢。（資料圖片）