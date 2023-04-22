甘比激罕曝光二仔劉仲學最新近照　貼地玩遊戲似足爸爸大劉有氣勢

現年43歲的甘比 (陳凱韻) 與大劉劉鑾雄在2016年結婚正式成為第二任劉太，她先後於2008年為大劉誕下大女劉秀樺、於2012年誕下二仔劉仲學，以及於2018年誕下三女劉秀兒。為了保護三名子女，甘比鮮有讓他們的樣子曝光，直至近年大女秀樺長大了才開始公開她的樣子，並帶她一起出席活動。甘比早前正式進駐小紅書，跟網民分享她的生活點滴，令網民好驚喜。日前她就於小紅書激罕公開二仔劉仲學最新近照。

甘比是大劉的第二任太太。

私底下生活卻相當貼地的甘比，分享了她帶着現年11歲的二仔仲學以及5歲的孻女秀兒，到旗下銅鑼灣皇室堡一間室內遊樂場玩的照片，並留言寫道：「星期五去樂園玩一玩。」與一對仔女享受親子時光。相中可見妹妹秀兒與哥哥仲學排排坐玩射擊遊戲，雖然只得兩人的背影，但也見到人仔細細的秀兒相當可愛，而仲學則戴着粗框眼鏡，剪了平頭髮型，身材相當結實健碩，即使只看他的背影，亦可感受到他似足爸爸大劉，且好有大哥哥風範和氣勢。

近日甘比進駐小紅書，並分享了不少日常生活照，吸引不少網民關注。（IG截圖）

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