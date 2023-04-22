姜濤一見小朋友即哥哥愛泛濫　謙虛接受周啟生批評：歡迎指教

姜濤與麥當勞叔叔一齊為參賽者打氣。（梁碧玲攝）

姜濤今日（22日）以慈善大使身分出席兒童馬拉松，為一眾參賽者打氣，見到一班可愛嘅小朋友，除咗勾起做運動助教嘅回憶之外，姜濤仲話希望可以好快有自己嘅小朋友。他接受訪問時，表示一開始都擔心現場小朋友太多，場面難以控制。「以前做助教時，都好多小學陸運會，都知道小朋友幾難控制，但見到家長好照顧每一位小朋友，所以比預期中好好多。」問到可有諗過幾歲要做爸爸，姜濤即笑言：「都要完約之後先諗（想生幾個？）兩個，一男一女。」又話唔擔心到時年紀太大而跑唔郁。

同小朋友一齊熱身。（梁碧玲攝）

姜濤昨日由台灣返港，此行主要是拍攝11胎《Dummy》MV，他透露已經進行剪接當中，有望月底生日時見街。姜濤此行亦有與《超感應學員》的拍檔蔡凡熙、洪群鈞、百白見面。「佢哋都好熱情咁歡迎我，我哋私下關係都好好，因為佢哋有啲都好忙，但都抽時間同我行街 ，我都好開心。覺得可以維持一個異地嘅友誼係好難得，亦係好難得嘅緣份。」

麥明詩亦有參加。（梁碧玲攝）

而對於Anson Lo拍新戲時受傷，姜濤表示未來得及關心對方，但如果對方有需要的話，可介紹物理治療師。「因為我隻腳都需要做，睇下幫唔幫到佢。有時為呈現最好畫面，不過都會小心。」生日將至，問到姜濤當日是否需要開工，他表示要睇睇行程。「不嬲我哋生日或咩節日都要做嘢。」另外，提到音樂人周啟生慨嘆新一代歌手未「足月」，又勤姜濤搵好老師學唱歌，姜濤表示有留意前輩的言論：「好多謝周啟生前輩嘅批評同指導，自己不嬲都好歡迎每一位香港觀眾去教我哋，作為藝人，你哋意見最重要。」