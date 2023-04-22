東張西望｜翟婆婆細仔疑與老人院合謀禁錮　趁冇人再上門偷家產

《東張西望》早前報道過翟婆婆疑似成副身家，現金、金器和存款被細仔偷走一事，令翟婆婆成副身家只剩下$921。今日（22/4）再有新進展，大仔爆料指警方已介入調查搜證。



翟婆婆家產失竊案有新進展。（《東張西望》截圖）

翟婆婆好慘。（《東張西望》截圖）

翟婆婆健康突然出問題。（《東張西望》截圖）

早前翟婆婆大仔聯絡《東張西望》，表示翟婆婆曾一度昏迷送院，幸好到達醫院後情況穩定。有關於家產失竊一事，大仔就表示警方已上門搜證調查。

翟婆婆家產失竊案有新進展。（《東張西望》截圖）

還好翟婆婆情況穩定。（《東張西望》截圖）

早前翟婆婆曾被細仔送往老人院居住，並被禁止離開，回到家中後就發現財物不翼而飛，懷疑是遭細仔取去。大仔續指，懷疑是細仔與老人院合謀。大仔指出，老人院以翟婆婆有腦退化為藉口不批准她外出，但實情翟婆婆神智清醒。大仔更帶同翟婆婆去找醫生診斷，經過兩小時的專業診斷後，並沒有發現翟婆婆有腦退化問題。大仔說：「呢個係2月22日做，最後主診醫生都評定為冇腦退化。」

大仔懷疑翟婆婆家產被細仔取去。（《東張西望》截圖）

翟婆婆曾表示老人院不讓她離開。（《東張西望》截圖）

大仔續說：「點解我細佬同護老院係都要話佢有腦退化？」回想當時情況，大仔也覺得奇怪，因為護老院藉口指細仔不准翟婆婆出院的話，他們就不肯「放人」。當時大仔也向翟婆婆說：「我話唔係我唔畀你返屋企，而係細佬唔畀你離開，返去。我媽媽就話報警，禁錮呀，職員就話佢哋冇禁錮任何人。我問係咪要一直住到最後一日，佢話係。我就好嬲。」之後院方才主動給他看醫院出院紀錄，發現並沒有腦退化問題。大仔翻查社署條例後，也發現細仔擔任翟婆婆的保證人是不合法的。

大仔指老人院以翟婆婆有腦退化為由不讓她出院。（《東張西望》截圖）

大仔指老人院以翟婆婆有腦退化為由不讓她出院。（《東張西望》截圖）

大仔指老人院以翟婆婆有腦退化為由不讓她出院。（《東張西望》截圖）

大仔也說，家中的現金被已故爸爸安放在雲石桌的石座內，一個正常男人要搬開雲石桌桌面也是十分困難的，肯定需要兩個男人才能搬開。他懷疑細仔安排翟婆婆入住老人院，再找幫手回家搬開雲石桌，取出現金。