何雁詩爆囝囝不足一歲升呢「千萬富翁」　外貌同鄭俊弘十足餅印

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)去年6月迎來兒子鄭讚廷(Asher),夫婦二人不時會在Instagram曬出育兒影片,逗笑不少網民。自Stephanie入行以來大家都知她有個做物流生意富爸爸,在內地及海外多個城市都有分公司,身家估計超過6億。今日(22/4)Stephanie就分享有關兒子的影片,當中居然表示Asher突然成為「千萬富翁」。

何雁詩(Stephanie)與鄭俊弘(Fred)去年6月誕下兒子鄭讚廷(Asher)(IG/@honganc)

夫婦二人不時會在Instagram曬出育兒影片(IG/@honganc)

轉眼間Asher還有兩個月就要迎來一歲生日,今日Stephanie曬出Asher的影片,可見Asher暴風式長大,樣貌相當可愛,面圓圓、眼仔碌碌勁精靈,其外貌與爸爸如餅印一樣,相信大個必定是位靚仔星二代。當中Stephanie更上載一張Asher與某個品牌的嘜頭合照,二人相似程度高達99.9%,Stephanie搞笑表示:「My son has a twin I didn’t know about?!And he’s a multimillionaire and entrepreneur??(點解我唔知道我個仔有個雙胞胎細佬,仲要佢居然係一個千萬富翁同企業家?)」令一班網民笑哭不得,留言表示:「唔知邊個有錢啲,不過Asher肯定靚仔好多!」、「又真係幾似樣!」

