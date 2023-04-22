何雁詩爆囝囝不足一歲升呢「千萬富翁」　外貌同鄭俊弘十足餅印

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）去年6月迎來兒子鄭讚廷（Asher），夫婦二人不時會在Instagram曬出育兒影片，逗笑不少網民。自Stephanie入行以來大家都知她有個做物流生意富爸爸，在內地及海外多個城市都有分公司，身家估計超過6億。今日（22/4）Stephanie就分享有關兒子的影片，當中居然表示Asher突然成為「千萬富翁」。

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）去年6月誕下兒子鄭讚廷（Asher）（IG/@honganc）

夫婦二人不時會在Instagram曬出育兒影片（IG/@honganc）

回顧何雁詩娘家大埔滌濤山獨立屋：

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轉眼間Asher還有兩個月就要迎來一歲生日，今日Stephanie曬出Asher的影片，可見Asher暴風式長大，樣貌相當可愛，面圓圓、眼仔碌碌勁精靈，其外貌與爸爸如餅印一樣，相信大個必定是位靚仔星二代。當中Stephanie更上載一張Asher與某個品牌的嘜頭合照，二人相似程度高達99.9%，Stephanie搞笑表示：「My son has a twin I didn’t know about？！And he’s a multimillionaire and entrepreneur??（點解我唔知道我個仔有個雙胞胎細佬，仲要佢居然係一個千萬富翁同企業家？）」令一班網民笑哭不得，留言表示：「唔知邊個有錢啲，不過Asher肯定靚仔好多！」、「又真係幾似樣！」

點擊下圖睇下有幾似樣：