甄澤權女兒出世太太要入ICU觀察　陳自瑤見「魔法小公主」心心眼

現時40歲的著名魔術師甄澤權（Louis）早年憑TVB節目《街頭魔法王》成功入屋，2019年豪花近百萬在四季酒店舉行魔幻婚宴，迎娶圈外女友李綺嘉（Elffi）。上月初甄澤權在社交網貼出一張超聲波的照片，開心宣佈：「各位，我要做爸爸了！My baby is coming ♥️♥️♥️！」日前甄澤權再貼出抱住剛出世的BB相，透露小公主已經出世。

甄澤權喺2019年迎娶圈外女友李綺嘉（Elffi）。（資料圖片）

甄澤權豪花近百萬在四季酒店舉行魔幻婚宴，（資料圖片）

甄澤權寫著：「熱烈歡迎甄家小公主面世，最緊要係多謝太太，多個月來辛苦了！」相中見B女頭髮濃密，眼仔睩睩勁精靈，笑容比爸爸更加燦爛。不少圈中人包括鍾嘉欣、楊洛婷、呂慧儀、謝安琪、楊潮凱、莊鍶敏等亦留言送上祝福，昔日《街頭魔法王》的好拍檔吳若希留言：「喂呀！！好得意喎！」陳自瑤也有留言：「咁快出咗世啦，Congratulations 😍😍魔術小公主！」

甄澤權囡囡好鍾意笑，好可愛。（IG@magiclouisyan）

上月初拎住超聲波照，宣佈快將做爸爸。（IG@magiclouisyan）

甄澤權向傳媒透露，囡囡在4月14日出生，英文名叫Kacy，但未改中文名，由於是早產，剛出生時體重約5磅。甄澤權透露太太在懷孕過程身體經常出現不同毛病，經常出入醫院及診所。生產當日太太的身體突然轉差，要緊急入院，囡囡順利出世，不過太太一度要入深切治療部（ICU）觀察，幸最後母女平安。甄澤權透露有幫手剪臍帶，聽到囡囡喊聲十分感動，後來發現囡囡好喜歡識笑，為甄家添上不少歡樂。

陳自瑤話好開心見到「魔法小公主」，即派心心眼emoji。（IG@magiclouisyan）

甄澤權早前再主持《 魔法伽利略》（IG@magiclouisyan）