張敬軒透露爸爸情況穩定　父母搬港恨有家庭日：星期日晚唔接job

張敬軒於今日（23日）舉辦《The Next 20 Hins Live Hong Kong》演唱會Blu-Ray簽名會，吸引大批粉絲到場支持，久未見歌迷的他也大感興奮，更圍繞場地同粉絲一一打招呼。



粉絲將商場圍得水洩不通。（梁碧玲攝）

近日軒仔在開Live時提及爸爸因新冠後遺症在家中昏倒險死，擔心到眼濕濕，今日他亦有提及爸爸的情況：「佢啱啱中完（肺炎），因為佢唔係好聽話。爸爸是一個音樂愛好者，好鍾意吹笛，每日都會吹三至四個鐘，佢喺倫敦變返第一條線就吹兩個鐘，吹完就唔舒服。我媽講笑話已經將佢啲笛收埋。因為爸爸係一個小朋友咁樣，佢又唔信中醫，永遠都食西藥。而家情況穩定，都終於肯食中藥、做針灸。」現在父母肯搬來香港，可謂令軒仔放下心頭大石：「我知道佢哋係為咗我，除咗方便照顧佢哋，亦都在工作上面最大程度為我著想，所以我都好感激爸爸媽媽。」軒仔透露現在已經準備好，父母隨時可以搬來香港，但就不會同住，更打趣道：「我哋住得好近，如果一齊住，我諗我會最快入院！」他解釋說：「因為真的廿年無一齊住過，大家的生活習慣好唔同。」

軒仔好開心父母可以搬來香港，一早已經安排好一切，雖然不會同住，但距離很近。（梁碧玲攝）

由於軒仔常年獨自在外，又是藝人工作，媽媽因擔心其身體，不時還有些爭吵：「我媽媽佢到而家都係好想個仔係一個普通職業的人，所謂家家有本難唸的經，我哋有時都會有啲拗撬，佢都仲會講我寧願我仔打份普通工，有時返嚟食飯，過時過節可以喺屋企，就冇咁捱壞咗個身體，我生你出來唔係為咗搞壞你自己個身體，我又唔係好自覺，所以媽媽來嚟咗，可能我個身體都會好啲，多啲湯水（飲）。」軒仔還透露：「因為我讀書的時候媽媽仲有生意，佢都好想我去接管，到了我正式入行，佢就幻滅了。但我讀書時考的都是藝術類學習，廣告設計、美術、音樂，但最尾我爸爸踢咗我入一間banking學校，父母都會盡能力幫子女搵份工。」

軒仔媽媽曾想他接管生意。（梁碧玲攝）

難得父母可以在身邊，軒仔也承諾會抽多些時間陪家人，恨有family day：「我哋屋企的family day比一般人少，因為爸爸媽媽都有一個階段的忙，到佢哋開始唔忙，我又不在身邊，所以而家係一個真真正正的團聚，我諗以後星期日夜晚嗰個時間唔接嘢做。」

軒仔承諾會抽空陪父母。（梁碧玲攝）