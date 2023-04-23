港姐亞軍李姿敏父女戀修成正果　嫁練馬師賀賢再添丁封肚唔追女

2009年的香港小姐亞軍李姿敏，在2017年與比她大24年的澳洲籍練馬師賀賢結婚，翌年誕下混血兒子賀朗琋（Hunter）。上周日（16日），李姿敏再添一名男丁，賀賢已為兒子改名為Harvey Joseph。

李姿敏早前宣布陀第二胎。（IG@gmanli）

李姿敏接受《香港01》訪問，透露BB比預產早出世，體重約5.5磅，一切順利母子平安，她說：「BB足月37週出世，咁磅數都係ok 嘅，但我就病咗一輪，而家好番嘞。」問到可會再追生女？她笑言要「封肚」：「唔追啦哈哈，開刀好痛啊，我同老公都係最多想要兩個。」她指哥哥暫時未呷醋，但未知將來如何，笑說：「佢當BB好似係佢嘅玩具，生兩個都係想哥哥有多個伴玩，好開心。」

李姿敏剛生完BB，素頻都好精神。（受訪者提供）

再添丁，恭喜！（受訪者提供）

現年35歲的李姿敏，2009年時以學生身分參加香港小姐競選，但當年因沒有太多傳媒報導曾被封為「隱形佳麗」。最後李姿敏奪得亞軍，但卸任後沒有跟TVB簽約做藝人，反而到外國讀書，她曾透露有打算做主持，但最終完成學位後也沒有再做幕前的工作。

李姿敏和老公賀賢年齡相距24年，當年嫁給對方亦只有29歲。二人在健身室相識，再發展成戀人，李姿敏曾透露父母曾反對他們拍拖，「初時爸爸媽媽都好抗拒，後來我哋相處落好好，好舒服，我哋之前一齊，後來分開咗兩年，再一齊好珍惜大家。」

李姿敏喺2017年與比佢大24年的澳洲籍練馬師賀賢結婚。（IG@gmanli）

二人喺澳洲結婚。（IG@gmanli）

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據知李姿敏出身富裕家庭，父親李鉅程是知名馬主，曾養過「飛銀動力」，還贏得2011年三級賽港澳盃。而李姿敏當年參選只是為圓夢，所以卸任後便淡出幕前，只間中參與慧妍雅集活動及出入馬場。她與同屆港姐冠軍劉倩婷、季軍熊穎詩、馬詠恩十分老友，不時相約食飯聚會，她們參選後同樣淡出娛樂圈，專心相夫教子做幸福人妻。

李姿敏曾被封「隱形佳麗」，與冠軍劉倩婷和季軍熊穎詩十分老友。（視覺中國）