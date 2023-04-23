張敬軒預告6月演唱會或騷肌　談林家謙姜濤被批評：咁先會進步

張敬軒現身今日（23日）舉辦的《The Next 20 Hins Live Hong Kong》演唱會Blu-Ray簽名會，大批粉絲將商場圍得水洩不通，場面墟冚。見到如此多粉絲到場支持，軒仔也特別興奮：「可能開了關，都有啲其他地方的朋友，我直情見到IG有的人搭飛機過來，所以都好開心。」



軒仔狀態fit爆。（梁碧玲攝）

去年12月軒仔因感染新冠肺炎被迫叫停《REVISIT》演唱會，早前宣布餘下5場將於5月重啟，並加多6場，他一早已透露會有些新的安排，提及會否show肌，軒仔即刻打趣道：「點解大家咁關心，我啲肌肉有咩咁好睇？show咪show，好巴閉咩！（最有信心邊part肌肉？）其實我真係唔怕話畀大家聽，我一操就有。可能因為我係瘦底，所以好快見效，再加埋Tyson教練加持，我相信我嘅肌肉會突飛猛進。（6月？）兩個月都操到少少嘢，我都有少少，個底不嬲喺度，都40幾年。」他認真地說：「不過真係要做返運動，我都喺度勸籲各位，同我一樣中過COVID，其實（身體）真係會差咗，睇下中醫。」軒仔更指IG Live有介紹，結果反而為醫師帶來「困擾」：「尋日佢太太打畀我，話張生，其實我哋諗住睇埋你或者幾個而家嘅客人，我哋就退休，但而家搞唔掂。」

軒仔笑指同粉絲關係又愛又恨。（梁碧玲攝）

台上面，軒仔透露會準備軒公的棟篤笑系列，但他直言其實不是很喜歡大家稱他為「軒公」，甚至連老闆楊受成先生都叫他「軒公」，實在有些承受不起，笑指自己終於體會到「矛盾」的感受，又憶述首次見劉德華時，不知道應該稱呼華仔定華哥，最後叫了一聲「華仔」後，劉德華遲疑了半秒，他即刻再補叫聲「華哥」，劉德華便答道：「華仔得喇」，這才令他鬆口氣。對於「軒公棟篤笑系列」，他表示：「希望在下半年或者出年嘅一個全新format（模式），其實係棟篤唱，點都會唱下歌，想氹大家開心。（會唔會18禁？）我睇完今日呢個場面我都會考慮，可能二級。我無預過而家啲女仔係咁主動、進取。」

活動上，軒仔同粉絲大玩遊戲，首次在香港獻唱新歌《隱形遊樂場》，聽得歌迷如癡如醉。

談及上星期林家謙在金像獎上以歌舞劇形式演繹經典電影進取被批表現欠佳，軒仔也表達個人意見：「其實等於我哋做演唱會一樣，好與唔好，實會有人鍾意唔鍾意，我諗家謙絕對有咁樣嘅EQ，佢絕對接受，無論觀眾對佢各種評論。識佢咁耐，佢表演風格嚟，嗰種怕怕醜醜，好似hea跳，但返屋企發夢都已經喺度練緊，嗰個係佢style，我諗同音樂一樣，譬如我嘅音樂都唔一定每一個人都會喜歡，咁一定會繼續支持家謙。」他繼續指出：「呢幾年金像獎都係想行返一個年青啲表演取態，今年好多，嘉豪、姜濤、Serrini，其實都係求變，咁當中有批評嘅聲音我覺得好好，對於我哋年輕的歌手來講係一個好好嘅鞭策。」

軒仔指林家謙對自己要求高，在觀眾未批評前應該已經審視自己。（梁碧玲攝）

今日周啟生批評姜濤唱功，軒仔亦有留意道，他表示：「周sir不嬲對我哋後輩都好嚴格，對佢自己都相當嚴格，所以佢喺行內係我哋大家都好敬重嘅音樂領班，我都有睇到阿姜個回應，態度都十分之好，其實每一代都係，前輩又好，觀眾都好，都畀好多批評、壓力我哋，但當我哋正向去睇佢嘅時候，佢只會成為令藝人進步得愈來愈快嘅一個動力。所以我對新一代嘅歌手好有信心，佢哋係ready去接受所有嘅批評，唔一定話而家有幾多人氣，或者喺市場上有幾受歡迎，自己會固步自封，我見到譬如MC（張天賦），好多新一代歌手，佢都求變，包括我自己呢一代歌手都求變，所以就算我入行廿年，我都係每一日ready去接受網民、前輩嘅批評，咁樣先會有進步。」更提到Denzel Washington的金句：「我們要好小心，實彈會在我們成功或者開心的時候出現」，所以軒仔一直這樣警戒自己。

軒仔認為有批評是好事，會促使新人成長。（梁碧玲攝）