陳家樂連詩雅結婚｜男方0家底做打工仔　每月搵幾千蚊靠TVB彈起

陳家樂（Carlos）與連詩雅（Shiga）正式成為合法夫妻，今日（24日）於尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，婚禮來賓亦陣容鼎盛，除了英皇上下大部分藝人都有出席外，亦有不少藝人現身祝賀。

穿上低胸拖尾婚紗的Shiga連詩雅，佩戴鑽石頸鍊耳環手鈪，精緻妝容下相當明艷照人。

36歲的陳家樂於2003年參與英皇新秀歌唱大賽而簽約加入娛樂圈，在他加入娛樂圈前只是一名「打工仔」，他更形容自己當年是「冇夢想，鹹魚都好味過我」。陳家樂之前曾透露20歲打工時日日「返工等收工」，每個月只掙幾千元，要追業績，沒有業績便沒有收入，他當年亦是一名「月光族」，但到月尾出糧時又回復「一條好漢」。

陳家樂曾是一名典型「打工仔」。(資料圖片)

陳家樂亦有透露當時上司曾叫他考慮將來的路，要不要轉換一下工作環境，他回家想清楚後，最終向「錢」低頭，第二天欲向上司表明會努力工作，但被上司搶先一步解雇他。

陳家樂透露曾畀上司「炒」。(資料圖片)

陳家樂被炒後加入娛樂圈發展，於2018年TVB監製王心慰邀請陳家樂拍攝電視劇集《逆緣》，這是他首部的TVB劇集，在播出後陳家樂人氣立即急升，演出亦獲得好評，入行多年的他終獲得觀眾注目與認同。在此之前陳家樂曾拍攝過多部電影，包括有：保持通話、很想和你在一起、戀人絮語、出軌的女人、DIVA華麗之後、紮職等，這段時期的他星運平平，直至《逆緣》播出後火速竄紅，之後陳家樂便受人注目。

陳家樂因為在劇集《逆緣》中飾演鍾定國而大受歡迎，成功入屋，更成為不少女士心目中的男神。（TVB）

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