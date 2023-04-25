日本笑匠上《英國達人秀》　裸體扮占士邦嚇到女評判花容失色

日本笑匠Tonikaku Akarui Yasumura（藝名：總而言之很開朗的安村）（本名：安村 昇剛）早前參加了英國著名節目《英國達人秀》(《Britain’s Got Talent》)，表演雖然簡單卻正中了英國人口味，令現場觀眾和評判都笑聲不斷。



日本笑匠Tonikaku上《Britain’s Got Talent》表演。（《英國達人秀》截圖）

這位安村表現的是什麼？就是其招牌表演，「全裸擺搞笑pose」。安村先是以浴袍造型出場，話口未完他已在台上開始除衫，嚇得兩位女性評判Amanda Holden和Alesha Dixon趕緊用白紙擋着，旁邊的Bruno Tonioli亦連聲叫道：「no no no」，還好，原來浴袍底下安村穿了一條超緊身的粉色花花底褲！反差之大，又令Alesha Dixon驚訝得合不攏嘴。

兩位女性評判Amanda Holden和Alesha Dixon趕緊用白紙擋着。（《英國達人秀》截圖）

好彩有着衫。（《英國達人秀》截圖）

「嚇」完評判後，安村就正式開始表演，原來是他會擺出一系列pose吸引眼球，例如第一個pose是「踢空氣足球」，之後還有騎師和占士邦的招牌動作。有趣之處在於，當他擺出這些動作的時候，身體會擋住內褲，形成「他是裸體」的假象。動作與動作之間，他還會以充滿日文口音的英語說出：「No worry, I'm wearing!」令全場捧腹大笑。

扮点士邦。（《英國達人秀》截圖）

最後，他還在Spice Girls（一隊90年代女子跳唱組合）的音樂下，一邊擺pose一邊跳舞，最後更橫躺在地下作結尾，這個簡而精，又富有英國文化色彩的表演令全場拍爛手掌。

呢個應該係Spice Girls招牌動作？（《英國達人秀》截圖）