吳若希激罕公開6歲囡囡樣貌錫到反白眼　愈大愈甜美靚女似足媽咪

吳若希（Jinny）於17年為老公何兆鴻 (Alex) 誕下大女何姿秋 (淼淼Giselle)，眨眼間Giselle今年已經6歲，昨日Jinny就於IG分享了她與老公以及2歲半細仔何少弘 (Kylian) 為Giselle慶祝生日的靚相。

吳若希囡囡Giselle（淼淼）滿月時，好可愛呀！(IG圖片)

Jinny連出兩個post，並留言寫道：「Happy Birthday Giselle，第六年夾攻你臉頰，已經沒有以前那麼肉肉了⋯今年媽媽第一次幫你搞生日會，見到你跟同學們相處得那麼融洽，我也慢慢意識到～ 你已經長大了，已經有自己的朋友和圈子，你會跟我說不想我老是親親你⋯⋯可是，你不知道你在媽媽的心目中～ 永遠都是圖6那個BB～I love you 願你繼續開心生活，做一個充滿愛心又勇敢的女孩～媽媽永遠是你的最強後盾！」

吳若希好錫囡囡。(吳若希IG)

Jinny所說的「第六年夾攻你臉頰」就是指她和老公Alex分別左右兩邊一起錫囡囡Giselle的面珠，她還post了6年來的囡囡被他們夾攻的慶生照。相中可見每年Giselle都被爸媽肉緊錫到變晒樣，表情也表現得一臉不爽，今年更加反了白眼，相當搞笑。Jinny一直以來post囡囡的照片都會遮住囡囡的雙眼，唯獨是這款錫面慶生照沒有遮住，激罕地公開了囡囡正面樣，Giselle亦愈大愈靚女似足媽咪。

吳若希總會遮住囡囡雙眼，但就不會遮住仔仔雙眼。(吳若希IG)

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