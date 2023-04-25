61歲葉蒨文與林子祥合唱《敢愛敢做》　又唱又跳大展唱功寶刀未老

林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）是公認的實力派歌手，多年來演繹過無數經典金曲，實力強勁！去年兩公婆一起參加內地音樂節目《聲生不息》，超班表現大獲好評，節目結束後，兩人回港休息了一段時間。直至早前，他們到珠海參加群星演唱會，合唱一首《敢愛敢做》，不但聲音渾厚有力，唱功一如既往出色，Sally在台上更又唱又跳，相當活躍！



林子祥（阿Lam）與葉蒨文（Sally）去年一起參加內地音樂節目《聲生不息》。（影片截圖）

片中所見，以一身黑色Bling Bling裝出場的Sally，戴着Chanel珍珠頸鍊，雖然已經61歲，但身形完全無發福，她更邊唱邊跳，又揮手、又拍掌，還在台上兩頭走，全程都勁High！近年Sally上綜藝節目時都以一頭銀髮示人，淡然面對歲月留下的痕跡，但演出依然十分落力，而現年75歲的阿Lam同樣寶刀未老，狀態大勇，網民紛紛留言激讚不愧為殿堂級歌手！

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阿Lam同Sally還獲一位內地網紅邀請到餐廳食大餐，對方親自下廚煮了咕嚕龍蝦球、火腿炒燕窩、辣子雞等，每道菜都非常吸引，Sally都即刻拿電話影低。有內地網民在當地偶遇阿Lam同Sally，並曬出合照：「太激動了！so lucky！本人170，葉蒨文女士明顯比我還高，沒想到她那麼高啊，又有氣質，整個人看起來很挺拔，皮膚也很緊緻，優雅地老去確實很不錯，港星真的很耐看！」相中所見，一身休閒打扮的Sally戴着珍珠耳環，貴氣十足！

有氣質。（影片截圖）