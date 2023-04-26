姜濤回應登微博熱搜訪問再引熱議　內地網友：態度真誠還是很不錯

本地人氣男團MIRROR早前因林俊傑演唱會被「彈鐘」引來內地網友群嘲，及後又有姜濤在「西九音樂節」的直拍片段登上微博熱搜首位，遭到大量負評，被批「又油又肥」，毫無實力等，再度掀起熱話。



姜濤作為香港頂流登上微博熱搜首位，引起熱議。（Instagram@keung_show）

近日，姜濤在出席活動時回應登上微博熱搜，表示自己都有留意，接受大家的指導與批評，同時亦有粉絲將他在西九音樂節上，回應90度鞠躬的訪問片段上載到微博，引起不少網友討論。雖然在當中仍有不少否定的聲音，但也多了一些中立的評價，有網友認為姜濤的態度謙遜，且非常真誠：「如果態度真誠，肯努力，還是很不錯的」，也有網友指：「內娛醜男又不努力的還少嗎？怎麼沒見大家去嘲笑別人？人家自己在香港那邊 努力工作 減肥 就因為長相被罵得那麼難聽」，還有網友笑言：「你瘦下來好好的我就粉你，真的」等，口碑得到些少逆轉。

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在4月3日舉辦的「西九音樂節」中，姜濤在演出尾聲鞠躬近一分鐘，事後他在訪問時回應：「最對唔住係我啲粉絲，佢哋都受到好大壓力，所以嗰個鞠躬係畀佢哋，亦都係畀呢段期間批評我嘅人，我覺得大家批評得好。」更為粉絲做出承諾：「辛苦大家，希望以後會令大家驕傲多啲，有啲fans可能會唔開心，但唔開心嘅時候睇多我哋一眼。」