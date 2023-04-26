肥媽李鼎｜肥媽回應不和話太和諧冇嘢睇　鼎爺即刻問敢唔敢除衫

TVB的飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，昨日（25日）一集肥媽及鼎爺在節目中爆出不少秘聞，亦有暗諷網絡紅人沒有實力：「有啲係『點當』嘅，一個蕃茄炒蛋可以講一個鐘，嗰啲咪『點當』囉。」

TVB的飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(節目截圖)

之後肥媽及鼎爺以煮鼓油雞舉例：「有人用淋嘅，有啲就擺落去煮嘅，有啲人就掟落電飯煲就算，咩叫啱咩叫唔啱啫，煮到就得㗎啦。」鼎爺在舉例說明時，因為過於激動，一伸手便推翻了玻璃碗，嚇到在旁的肥媽「花容失色」。

鼎爺在舉例說明時，因為過於激動，一伸手便推翻了玻璃碗，嚇到在旁的肥媽「花容失色」。(節目截圖)

肥媽被鼎爺推翻了玻璃碗嚇到「花容失色」。(節目截圖)

游游問鼎爺：「有人話你恰人喎。」鼎爺激動澄清：「我恰人？我有冇恰過你先？」游游立即說沒有，鼎爺對她很好。之後話題又回到烹飪上，游游問：「阿爺，點解要淥熟個雞？」鼎爺：「嗰隻雞啊！個雞？」游游知道自己說錯後立即尷尬起來。

游游問鼎爺：「有人話你恰人喎。」(節目截圖)

之後肥媽又爆料鼎爺早年參與烹飪比賽節目時的「恰人」傳聞，肥媽追問：「聽講拍嗰集時好有火藥味，有人喊呀？」鼎爺即話：「耳聽七分假，眼見未為真。」游游試探性問：「我聽講鼎爺同肥媽唔啱牙？」鼎爺說：「係！」游游即「食花生」：「哦，認咗！」肥媽搞笑回應：「我好簡單，佢唔係我條仔，我唔係佢條菜！有咩咁唔啱啫。但人哋話我哋太和諧冇嘢睇。」鼎爺立即說：「我就除晒（脫光）都冇嘢睇，你敢唔敢除（脫光）啊？」

肥媽回應同鼎爺嘅不和傳聞。(節目截圖)

肥媽即笑指自己不能脫：「我唔除得㗎，我咁樣已經就撐爆，如果我咁樣除咗，啲咩小姐咩小姐冇得撈啊！」鼎爺說：「我就係想睇！」肥媽激動說自己不會出賣色相，只會賣廚藝：「而家有人叫我除衫啊，點搞先？」鼎爺便立即把話題重新帶回烹飪上。