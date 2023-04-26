林夏薇分享護膚心得　父母到港遊玩無催造人：佢哋非常之開明

林夏薇（Rosina）今日（26日）以一襲黑色Deep V連身裙亮相活動，大騷事業線，優雅又性感。向來皮膚光滑白皙的她，毫不吝惜分享護膚心得：「平時自己會注重飲食，飲多啲水，自己都會飲水果、蔬菜汁，同埋做運動，每日個半鐘運動，雙管齊下，做埋機，各方面配合先至會出效果。」



林夏薇出席活動狀態fit爆。（葉志明攝）

無綫劇集《發言人》正在熱播，作為女主角的林夏薇今次是首次飾演律師，獲得大批粉絲力讚台詞流利、有氣勢，對此，林夏薇也非常多謝觀眾的支持：「自己開拍之前都有做功課，問了專打離婚官司的律師朋友，佢哋都畀咗好多法律意見我，而家在網上見到大家的評論都好開心，事務律師直情在我個IG下留言，就話好似睇到我哋自己在庭上打的嗰種感覺。」今次林夏薇拍《發言人》的過程吃了不少苦，尤其是剛剛做完矯視手術被淋紅酒，搞到眼睛發炎，不過她表示好開心見到觀眾對這場戲有很大回響：「有啲人問我話其實你個粉底係用乜嘢，點解紅酒淋落去仲可以keep到！所以要靚是不可以偷懶的，要keep住做多啲保濕、保養。」

近年林夏薇演了不少職業人士，有意挑戰亦正亦邪的角色。（葉志明攝）

早前林夏薇陪父母在港遊玩，吃了不少美食，所以現在要積極keep fit，至於媽媽有無催她造人，林夏薇直言：「其實佢從來都冇催我，我Daddy、Mommy是非常之開明，在屋企冇壓力，我覺得可以專心追夢做自己鍾意做的事業，最緊要是有屋企人的全力支持，呢樣嘢先至是最緊要的。」

陳家樂與連詩雅於24日舉辦婚禮，林夏薇亦有獲邀出席，見到一對新人落淚，她也被感動到眼濕濕：「之前同佢（陳家樂）合作《逆緣》的時候，覺得佢是一個好想穩定的男仔，見到佢好開心搵到另外一半，兩個人好sweet係好戥佢哋開心。」

林夏薇表示現在肥過之前。（葉志明攝）

最近林夏薇馬不停蹄為新劇宣傳，星期日又即將開拍《逆天奇案2》，她透露已經開始做功課，要進入阿wing的世界：「因為之前大家畀咗好大期望，（稱為）國民女友，點樣將個形象延續落去，希望大家睇到個角色的成長。」

林夏薇透露《逆天奇案2》即將開拍。（葉志明攝）