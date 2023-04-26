鍾嘉欣湊三個仔女入迪士尼攰到爆　素顏仍同Fans合照平反黑面風波

鍾嘉欣（Linda）在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，先後誕下大女Kelly及二仔Jared，去年10月再誕下第三胎女兒Anika，組成五口幸福之家。近日Linda撇低老公，帶同三名仔女由加拿大返港拍廣告，日前她更「一拖三」湊住三個仔女入迪士尼樂園玩，期間有粉絲偶遇Linda，Linda更大方同對方合照，非常親民！



鍾嘉欣（Linda）「一拖三」湊住三個仔女入迪士尼樂園玩。（IG@chungkayanlinda）

該名粉絲透露連續兩日都偶遇Linda，直言十分興奮，並在社交平台曬出合照，並寫道：「勇敢向前問她能不能合影，她說『好，等我一下，哎我今天素顏』，然後又說『我們先拍~』真人好漂亮好nice！港迪之行好圓滿！」而Linda亦有在IG曬出同仔女的合照，並寫道：「A beautiful day to remember. My 3 kids had a blast. I tried my best. （值得紀念的美好一天，我三個仔女玩得很開心！我已經盡力了）」其實「一拖三」絕對不容易，但見Linda同Fans合照時仍對着鏡頭甜笑，素顏底下都皮膚白滑，狀態不錯，網民紛紛留言激讚Linda依然靚女，亦開心有人為她的「雙面人」指控洗白。

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其實去年Linda曾深陷「雙面人」黑面風波，有網民指曾在溫哥華街頭偶遇Linda，但要求合照時就被對方拒絕，結果再引來不少網民連環爆料，有聲稱是街坊的網民指Linda「望下佢就黑面歪埋嘴怒睥」，直指她態度很不友善，亦有聲稱是鄰居的網民指Linda︰「猛咁喺後面嘖嘖聲，怪我行得慢阻住佢。」，又有自稱是從事幕後工作的網民表示Linda只會對某些人友善兼且人品差。對此，Linda早前接受《香港01》訪問時就首度開腔回應：「我諗人生裏面個個都會遇到鍾意你嘅人同唔鍾意你嘅人，自己只可以繼續做好自己。識我嘅人、愛錫我嘅人就會知道我係點，所以其他嘅嘢我覺得唔需要特別回應，沉默就係最好嘅回應。」

Linda回應黑面風波。