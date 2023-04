鍾嘉欣湊三個仔女入迪士尼攰到爆　素顏仍同Fans合照平反黑面風波

鍾嘉欣(Linda)在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy,先後誕下大女Kelly及二仔Jared,去年10月再誕下第三胎女兒Anika,組成五口幸福之家。近日Linda撇低老公,帶同三名仔女由加拿大返港拍廣告,日前她更「一拖三」湊住三個仔女入迪士尼樂園玩,期間有粉絲偶遇Linda,Linda更大方同對方合照,非常親民!



鍾嘉欣(Linda)「一拖三」湊住三個仔女入迪士尼樂園玩。(IG@chungkayanlinda)

該名粉絲透露連續兩日都偶遇Linda,直言十分興奮,並在社交平台曬出合照,並寫道:「勇敢向前問她能不能合影,她說『好,等我一下,哎我今天素顏』,然後又說『我們先拍~』真人好漂亮好nice!港迪之行好圓滿!」而Linda亦有在IG曬出同仔女的合照,並寫道:「A beautiful day to remember. My 3 kids had a blast. I tried my best. (值得紀念的美好一天,我三個仔女玩得很開心!我已經盡力了)」其實「一拖三」絕對不容易,但見Linda同Fans合照時仍對着鏡頭甜笑,素顏底下都皮膚白滑,狀態不錯,網民紛紛留言激讚Linda依然靚女,亦開心有人為她的「雙面人」指控洗白。

其實去年Linda曾深陷「雙面人」黑面風波,有網民指曾在溫哥華街頭偶遇Linda,但要求合照時就被對方拒絕,結果再引來不少網民連環爆料,有聲稱是街坊的網民指Linda「望下佢就黑面歪埋嘴怒睥」,直指她態度很不友善,亦有聲稱是鄰居的網民指Linda︰「猛咁喺後面嘖嘖聲,怪我行得慢阻住佢。」,又有自稱是從事幕後工作的網民表示Linda只會對某些人友善兼且人品差。對此,Linda早前接受《香港01》訪問時就首度開腔回應:「我諗人生裏面個個都會遇到鍾意你嘅人同唔鍾意你嘅人,自己只可以繼續做好自己。識我嘅人、愛錫我嘅人就會知道我係點,所以其他嘅嘢我覺得唔需要特別回應,沉默就係最好嘅回應。」

Linda回應黑面風波。