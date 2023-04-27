陳百祥返番禺被粉絲包圍合照　重手助家鄉發展：起過個高爾夫球場

現年72歲的陳百祥（叻哥）入行多年，無論是做演員還是做主持都十分出色，更以遊戲節目奠定金牌司儀地位。日前叻哥回到家鄉廣州，品嚐了各種美食，玩得十分盡興，他上載了一段影片，並寫道：「應該好多人不知道我祖籍廣州？趁着來工作，順便品嘗了廣州街頭美食。」片中所見，一身休閒打扮的叻哥在廣州尋找各類美食，期間有不少路人認出他，紛紛蜂擁而至要求與他合照，而叻哥都熱情回應，態度非常友善。



陳百祥（叻哥）是金牌司儀。（微博@杏Hang）

難得回到家鄉的叻哥，更感慨講道：「雖然我喺香港出世，但我係番禺人，我喺番禺都有啲貢獻㗎，我曾經起過個高爾夫球場，三年冇返嚟，嘩，即係唔係講話要讚呀，真係一日千里，香港都係滯後咗，完全廣州畀我一個全新嘅感覺，掂！」叻哥更表示十分歡迎大家與他合照：「如街上偶遇，歡迎各位老友隨便合影，注意安全就行。」不少網民都大讚叻哥好親民，完全無架子！

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叻哥曾公開表示將不再參與主持電視及電影等演藝工作。（資料圖片）

去年8月，叻哥公開表示完成TVB節目的主持工作後，將不再參與主持電視及電影等演藝工作，而叻哥「退休」後大部分時間都同太太黃杏秀（秀姑）周圍遊山玩水，上個月叻哥與老友譚詠麟及大班朋友到瑞士旅行滑雪，兩人雖都已年過70，但仍老當益壯！