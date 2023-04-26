吳耀漢5月8日公祭骨灰撒大海　吳嘉龍透露亡父遺願：好好照顧家人

一代笑匠吳耀漢本月10日離世，享年83歲。他的兒子吳嘉龍今日（26日）接受《香港01》訪問，透露吳耀漢喪禮已定於5月8日在紅磡世界殯儀館設靈，4時是家屬悼念，5時後設公祭。翌日出殯當天，早上11時至1時會有默禱儀式，之後遺體將移送到九龍塘進行基督教會作最後道別。由於家屬想保留私隱，吳嘉龍懇請傳媒當日不要拍攝靈堂內，讓他們可以安靜地送爸爸最後一程。吳嘉龍續透露爸爸生前最喜歡出海，遺體火葬後，骨灰將會撒落大海。

吳耀漢慼《五福星》系列電影走紅。

一代笑匠吳耀漢本月10日離世，享年83歲。

吳耀漢與第二任妻子Susan育有三女一子，獨子吳嘉龍很疼錫爸爸，憶起住事亦不禁哽咽，直言家人需要一段時間平復心情。吳嘉龍指爸爸在今年3月入醫院，出院不久又再入院，而且身體情況每況愈下，他說：「呢幾年佢都好辛苦，我哋都好想幫佢、照顧佢，會帶佢睇醫生，希望身體好啲。但真係一個好大挑戰，到後來呢幾個月.......好難講......佢辛苦得濟，總之佢過身時，我哋全成家都都喺度。」

吳嘉龍指爸爸臨終前仍有說有笑：「遺願佢冇講出嚟，但好搞笑，佢最尾仲講笑。」但由於想保留私隱，未有公開內容，僅透露爸爸有吩咐兄弟姊妹間要互相照顧，他說：「佢叫我睇住你姐姐，睇住你妹妹，又叫姐姐睇住你弟弟，睇住你妹妹，叫我哋全部人要好好take care（照顧）媽媽。」他直言近年疫情令老人家要長期足不出戶，多少都會影響心情。

吳耀漢今年3月入院，近年一直都要每日洗腎，好辛苦！（IG圖片）

吳喜龍透露爸爸希望子女要互相照顧，仲要好好照顧媽媽。（IG圖片）

吳耀漢以《五福星》系列電影走紅，近年病痛纏身，曾因心臟血管栓塞而動手術，其後傳出罹患腎臟病，有嚴重腎衰竭的他腎功能只剩約一成，需要每天洗腎4次。吳耀漢2年前受訪時透露自己因每天洗腎使得日常生活受限很多，但醫生不建議他換腎。

兩父子一向感情好，吳嘉龍透露爸爸離世時，全家人都在身邊。（IG圖片）