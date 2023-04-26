假面的女王 | 「戲劇女王」金宣兒做奸角　四大美女同場極吸睛

集結四大演技女王金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善同台主演的年度復仇韓劇《假面的女王》講述三位華麗且事業有成的女強人——人權律師都在伊（金宣兒飾）、財團理事長朱有貞（申恩廷飾）和酒店副社長尹海美（裕善飾）因為一起謊言，使好友高有娜（吳允兒飾）淪為殺人犯；十年後，有娜重新出現在三人面前，為了揭開他們隱藏在假面之下的真面目而背水一戰！另一邊廂，一個男人的出現令四位老朋友陷入風波，由此展開了嫉妒和欲望的戰爭！

金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善同台主演年度復仇韓劇《假面的女王》。

繼去年韓劇《The Empire：法之帝國》後，「戲劇女王」金宣兒再度挑戰律政題材劇集；相對於前作正義凜然的「韓慧溧」，《假面的女王》「都在伊」則是野心勃勃的陰謀家！人稱明星律師的都在伊表面上是正義化身，主力負責弱勢女性的性侵案件；私下卻為了得到下屆市長寶座而為通州市長處理各種骯髒的勾當，堪稱貪污政客的管家律師！不過可惡的人必有可悲之處，都在伊在十年前曾遭「面具男」無情傷害，此後她只求成功拼命奔跑，並決定戴上面具，找出十年前殘害自己的蒙面人。

好靚女。

表裡不一的金牌律師

談到極速攜新作《假面的女王》回歸小螢幕，金宣兒表示全因被編劇的誠意打動：「不久前收到編劇的親筆信，信裡說這是他的第一部作品，所以會盡最大努力讓大家留下美好的回憶，我也想盡最大的努力令作家留下美好印象。」

她又透露起初只收到四集劇本，但是閱讀後便欲罷不能：「對如何塑造人物間的慾望、嫉妒和心理戰，讓我非常期待！在伊是一個超級名人，是站在弱者一邊的『性犯罪專門律師』，同時也是想成為通州市繼任市長的野心人物；不過她的某些特質和我很相似，例如對朋友的忠誠、對目標的堅韌執著等。」

《假面的女王》圍繞上流社會女性的戰爭。

女王們的男人合流

《假面的女王》圍繞上流社會女性的戰爭，劇中金宣兒攜手吳允兒、申恩廷和裕善同台鬥戲，令觀眾萬分期待！對此她亦笑言：「通過這次作品和三位演員初次見面，她們的魅力和力量太了不起了！演戲之外我們也經常互動，建立了深厚的友誼，為了愉快地結束拍攝，大家正齊心合力地加油。」 除了四大演技女星，李廷鎮、吳智昊和申智勳亦將合流，成為「女王們的男人」。