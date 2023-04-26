馬國明唔介意同湯洛雯夫妻檔拍廣告　準女婿諗定買按摩椅氹外母

馬國明為按摩椅品牌擔任香港區代言人，早前他為品牌拍攝廣告及宣傳照，坐於按摩椅準備拍攝的馬國明，笑著說：「我仲以為呢個廣告好輕鬆，而家要忍住唔好瞓著，我好驚自己瞓著咗。」 其實拍攝當日，馬國明剛從劇組收工便緊接拍廣告，但表現完全無疲態而且相當專業，不少鏡頭只拍了兩、三take便完成，過程相當順利。

馬國明為按摩椅品牌擔任香港區代言人。

馬國明最近密密接job，被問到是否儲老婆本時，他直言做演員，除了拍劇，最好的收入來源便是廣告及登台，因此對所有工作都無任歡迎。馬國明亦說不介意與湯洛雯「夫妻檔」上陣：「我同阿湯（湯洛雯）好似未試過一齊拍廣告，其實咩產品都無所謂，咩產品我哋都可以拍嘅，總之抵用啦。」

馬國明亦說不介意與湯洛雯「夫妻檔」上陣。

馬國明對於今次獲邀請表示相當興奮，因為自己平日與亦未婚妻都同樣喜歡按摩：「阿湯（湯洛雯）都鍾意按摩，我哋平日會請人返嚟屋企按，不過人哋未必次次都得閒㗎嘛。屋企有張按摩椅就好啦，廿四小時都有得按，我哋就算凌晨收工返到去，嘆返半個鐘，真係好方便。尤其我哋呢啲收工無定時，佢廿四小時stand-by喺度就最好啦。」

馬國明相當興奮，因為自己平時喜歡按摩。

之後馬國明又大方分享同居生活，平日與靚湯亦不時互相按摩：「因為我條頸成日都好攰，佢都會幫我按吓條頸，咁我又幫佢按吓膊頭咁囉。佢開工好攰我就幫佢按，或者我開工好攰，返到去佢又幫我整兩嘢咁。」兩小口子認真甜到漏。

馬國明同湯洛雯甜到漏。（IG：@kennethmkm）

除此之外，馬國明亦即時買了按摩椅回家外，他亦都打算再買兩張，一張送予父母，另一張送予靚湯的父母：「我爹哋媽咪都好鍾意按摩，呢個係好好嘅禮物，佢爹哋媽咪都有需要，所以一買要買多兩張，三個地方都有就最開心，去到邊都有得按。而家諗送禮都唔會淨係諗自己屋企，都會諗埋佢爹哋媽咪，好多禮物都預個double，所以開支都大咗，拍多啲廣告梗係最好啦，甚至我哋可以一齊出活動呀，一齊登台都得㗎。因為佢好鍾意去旅行，可以一齊拍旅遊節目呀，呢個就等公司安排，可以寓工作於娛樂。因為呢排我又要宣傳又要拍劇，都唔可以好早返屋企，佢自己喺屋企都悶，如果可以一齊開工陪吓佢，見多啲就最好。」