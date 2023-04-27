肥媽李鼎｜李家鼎爆自己26歲前都係處男　反問游嘉欣係咪食家？

TVB的飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，節目自開播後話題性十足，肥媽及鼎爺更集集有料爆，前日（25日）一集亦爆出不少秘聞。游游在節目中化身「問題少女」，每一個步驟都要問，令肥媽笑說要鼎爺才可以「搞掂」她。

TVB的飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(節目截圖)

昨日（26日）一集肥媽及鼎爺在節目中繼續大爆笑話，今集以「識食之人」為題，說起圈中的「食家」，肥媽及鼎爺異口同聲稱非譚炳文莫屬，因為譚炳文知道什麼地方有好吃的，肥媽說譚炳文教了很多技巧予她。但游游聽到「食家」二字，即時笑稱食家有另一個涵意：「其實我哋講嘅食家，已經唔係食菜，係食仔同食女。」肥媽及鼎爺立即知道游游在說什麼，肥媽立即問鼎爺：「你又食咗幾多啊？」鼎爺口吃的答：「咪舊底嗰個，得一個，全世界都知，我26歲都冇……冇嘢嘅……即係嗰種關係。」

肥媽立即問鼎爺：「你又食咗幾多啊？」(節目截圖)

鼎爺口吃的回答26之前都是「青頭仔」。(節目截圖)

肥媽覺得游游聽不明鼎爺所說：「26歲都仲係青頭仔啊，你聽唔聽得明嘅啫？26歲都仲係一碌柱（處男）咁啊。」三人馬上大笑起來，鼎爺解釋道：「嗰時師傅話接近咗女色呢，你嘅功力會減半，老頭子（爸爸）就話呢第一次會破元氣啊，你做咩都弱啲，仲敢咩？」鼎爺立即反問游游：「你食過未先？」游游即解釋：「我非池中物，我唔會畀人咁易漁翁撒網撒到嘅！」鼎爺幫忙解釋專業食家即是：「唔理好醜只要就手。」