腳底按摩店提供全身按摩服務是否犯法？ 陳曉華自爆被男技師拔罐

《LAW霸女神》本周四、五晚10點半播出最後兩集，今（27日）晚播出的一集，邀來陳曉華擔任嘉賓。今集其中一條問題「腳底按摩店提供全身按摩服務是否犯法」，大家勻認為犯法與否，關鍵在於是否同性技師負責按摩，自言最怕按摩的森美說：「有朋友去做胸部按摩，你諗吓，如果幫你按時係女按摩師，趁你合埋眼時，換咗個男按摩師咪死！」Joey即笑言：「你唔合埋眼咪得，全程望住佢搓你。」頸上留有多個拔罐印的曉華，被森美問到是男技師或是女技師幫她拔罐，她不假思索說是男，後來才如夢初醒說：「係女呀，我記錯咗！」森美取笑她說：「你係咪將拔罐同豐胸嗰時情況調轉咗呀？」

《LAW霸女神》魏韵芝（左起）、戴祖儀、陳曉華、森美、王嘉慧、賴彥妤

是集另一條問題「駕駛三輪車者，以下哪種情況屬於犯法」，包括沒有戴頭盔、 載貨和載客選擇，曉華一口認定不能載貨，森美質疑她說：「依家送外賣嗰啲，已經係載貨啦，如果係犯法咁仲得了？」曉華再次醒覺說：「係喎！」森美大嘆：「大部份靚女都係咁，娶咗返去唔知點算！」曉華發晒爛渣堅拒改答案：「錯咪錯囉！」最終全程遊魂的曉華全晚冇答中過一條問題，成為節目開播以來的四題全錯第一人！

陳曉華在節目中不斷被森美狙擊，超爆笑。

至於明（28日）晚播出的最後一集，邀來大王安德尊擔任嘉賓。是集大王表現十分活躍，有「元朗地王」之稱的大王被一班靚女圍着嗌Daddy，見慣大場面的大王處變不驚，笑言：「全部都有份。」秒變富二代的LAW女神即時開心得拍晒手，場面搞笑。今集其中一條問題關於在車上看成人影片，Joey決定對大王盲撐到底，她說：「我唔知有冇犯法，但我永遠唔會同大王打對台，永遠都啱嘅。」大王明顯被氹得好開心，兩人瘋狂隔空派心心，場面搞笑。大王除了「金多」把口同樣多，無論面對任何問題都會死撐到底，森美不禁嗌投降：「同佢講法律真係唔掂，真係要搵律師同佢講先得！」

大王好受靚女歡迎

來到最後一集，「終極LAW霸女神」亦正式出爐，該女神在8集節目中答中了29條問題，僅僅只答錯了3條，表現非常出色，想知道「終極LAW霸女神」是誰？密切留意《LAW霸女神》。