芯駖@COLLAR唱《似水流年》　獲讚唱功有進步：把聲有潛質過梅姐

女團COLLAR出道近一年半，上月成員Marf（邱彥筒）及Winka（陳泳伽）就率先「單飛」分別演繹新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，近日Winka與芯駖（李芯駖）孖住方皓玟作客網上音樂節目《Music Panda》，三位大展歌喉，令網民聽出耳油，當中芯駖的唱功更是令人驚喜！



Marf（邱彥筒）演繹新歌《*~Silencio…Shh》（IG/@_marifemarife_）

Winka（陳泳伽）演繹新歌《一手造成》。（IG/@winka_chan）

在節目中，三位即席演出多首歌曲，當中主持人KB（李健宏）表示：「唔知點解我覺得芯駖把聲有啲似梅艷芳，啱啱聽完你唱歌覺得妳把聲好有磁性，如果我自肥，你可唔可以唱《似水流年》，真係㗎！試下！」而芯駖就按要求唱了兩句，令KB大讚：「好好聽！我唔記得我要問咩。」

KB覺得芯駖把聲好有磁性（YouTube/@ChillGOOD TV）

其聲線與聲梅艷芳有幾分相似！（YouTube/@ChillGOOD TV）

KB仲叫芯駖演唱梅艷芳的《似水流年》。（YouTube/@ChillGOOD TV）

節目出街後引起網民熱議，當中有人指出曾經一度好驚聽芯駖唱歌：「團歌一到佢唱，把聲就冇咗，唔夠氣又飄。宜家好癲啊，把聲好溫柔、Range闊、穩定、入咪又夠氣，勁好聽喎。」甚至有網民大讚：「把聲有潛質過梅姐啦，梅姐係台風同經驗贏」、「實在好有驚喜，唱得真係好好聽好穩，又充滿情感，戥你有咁大進步而感動呀」、「真心想聽芯駖唱完整版的《似水流年》，甚至演繹更多梅艷芳的歌曲，短短幾句已經聽出耳油！」、「芯駖的獨唱真係有驚喜，比造星時進步好多」

節目出街後引起網民熱議。（YouTube/@ChillGOOD TV）

網民大讚芯駖有進步。（YouTube/@ChillGOOD TV）

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