細數七位不被重用港姐　邵珮詩入行9年變隱形人僅演8劇未算最慘

現年32歲的邵珮詩是2014年香港小姐冠軍，近日她有份參與拍的攝無綫熱播劇《法言人》播出後，被網民封為「被遺忘的港姐」，皆因邵珮詩於23歲當選後加入TVB，入行至今已有十年，但是拍過的劇集寥寥可數，僅得8部，對上兩部劇是2021年播出的《逆天奇案》和《欺詐劇團》，但都是戲份極少的閒角，令不少網民以為邵珮詩早已經離巢。

港姐冠軍邵珮詩入行9年僅演8劇 家底厚維他奶創辦人後代唔憂做

邵珮詩係大滿貫三料冠軍。（視覺中國）

邵珮詩喺《法言人》飾演Fanny，向前度男友、視帝卓朗（羅天宇飾）入稟索償3千萬港元。

邵珮詩身材出眾。（IG@verbeeshiu）

不少人認為成為香港小姐的三甲得獎者就有不少出場的機會，曝光率從而名成利就，不過以邵珮詩這個例子來看，就知道呢支歌仔唔係咁唱。而事實上回顧《香港小姐競選》的三甲，有不少得獎者都不被重用，以下將會由2014年邵珮詩獲得冠軍的一屆開始，細數近九年不被重視的三甲港姐。

謝嘉怡

謝嘉怡（Lisa）大熱連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。（陳順禎攝）

Lisa好靚。(謝嘉怡ig)

謝嘉怡於《2020年度香港小姐競選》榮獲冠軍暨最上鏡小姐，於2021年加入《愛·回家之開心速遞》飾演呂冠君，而本年度她有份出現的電視劇包括有《有種好男人》及《新四十二章》，出道三年不時以閒角身份現身電視劇。反觀《2018年度香港小姐競選》的冠軍陳曉華，當時出道三年同樣只有參演三套電視劇，包括《迷網》、《七公主》、《異搜店》，但是陳曉華都是以主演的身份出現。

而與謝嘉怡同屆兼亞軍得獎者陳楨怡，雖然與周子揚發生桃色糾紛，被爆一腳踏幾船，形象負面。傳被無綫雪藏放逐到內地避風頭，不過早前在接受傳媒訪問時透露在內地一年已拍了4套劇集。而身為季軍的郭柏妍成績同樣不錯，去年靠《下流上車族》令人氣彈起，更因角色車芊芊獲得「飛躍進步女藝員」，對比下就顯得謝嘉怡不被重用。

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