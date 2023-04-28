AK爆公司有提過個人騷　Ian指自己「打開口牌」想搞兼非常期待

ViuTV昨日（27日）舉行《ViuTV年中無休節目發布會》，組合MIRROR只有江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）現身為劇集《冰上火花》作宣傳。AK表示因為這劇集，才有機會接觸冰上曲棍球，而主持人Thor說要問問隊友Ian，之後問他Ian是否隊友時，AK亦搞笑地回應：「你講現實定劇入面先？現實都有啲距離㗎啦！」Ian相當識做，答問題前先問導演及監製是否在場，之後才回答：「拍得好開心，一啲都唔辛苦，每日嘅通霄係好enjoy嘅。」引得在旁的AK瘋狂地笑，之後亦被AK讚「求生意志強咗」。

AK讚Ian求生意志強咗。(胡凱欣 攝)

AK及Ian在接受《香港01》訪問時表示自己相當期待劇集的播出，AK表示為拍劇集在練習冰上曲棍球下了不少苦功：「因為真係唔識呢個運動，由零去到而家，同埋嗰時拍攝過程好趕急，因為太多有關比賽嘅嘢要拍，所以唔係好得閒睇返個play back，好多嘢拍咗都唔知個效果係點，所以好期待睇個成品。」而Ian亦表示同樣期待播出，至於被問到知不知什麼時候播出，Ian就說：「暫時唔清楚，因為後製都應該需時，因為我哋都拍咗好多片段。」

AK及Ian都相當期待劇集的播出。(胡凱欣 攝)

AK表示Ian在拍攝《冰上火花》時比較辛苦，因為除了要拍劇外，亦有自己的工作要兼顧，更爆Ian該段時間連睡覺的時間都沒有，自己則比較舒服，因為拍完《打天下2》才進劇組。至於被問到會否希望是「重頭劇」時，Ian就覺得盡力做好自己演員的工作就可以：「一啲後製或者宣傳嘅嘢就唔係我哋嘅能力範圍以內。」Ian亦有提到自己的冰球技術可以「呃得下人」，AK亦表示自己的溜冰技術有進步，但未能去到「精」的地步。

AK及Ian話拍完《冰上火花》自己嘅技術都「呃得下人」。(胡凱欣 攝)

《冰上火花》。(胡凱欣 攝)

至於被問到是否有份唱主題曲時，AK立即把咪交給Ian，Ian一頭霧水地回應：「以我所知應該冇，我有借啲意走埋去問導演嘅『呢套劇嘅主題曲係咩呢？』導演之後就話係呢種感覺啦！佢話佢腦部中有一個咁樣嘅感覺嘅，但我完全收唔到半點暗示係關我事嘅。」

被問到是否有份唱主題曲時，AK立即把咪交給Ian。(胡凱欣 攝)

被問到最近流出的消息指MIRROR中有4位成員率先開個人騷，而今日再有消息指再加2名成員開個人騷時是否他們時，AK鬼馬回應：「可能係隊長㗎喎有機，你唔可以咁樣抹殺最佳男主角嘅機會㗎喎。咁我覺得公司佢嘅公布一定有佢嘅安排同埋有佢嘅考慮，你問我哋兩個知唔知道要開騷，我哋都未知嘅，咁我哋都仲準備緊下個月嘅拉闊，其他嘢都要再等公司公布再決定。」AK亦有透露公司的確有提過個人騷，但什麼時間實行就要等公司安排。

AK亦有透露公司的確有提過個人騷，但什麼時間實行就要等公司安排。(胡凱欣 攝)

所以前日（26日）有個人騷消息流出而沒有Ian後，粉絲都表示覺得難過，Ian還表示知道粉絲一直都十分著緊他，所以更會做好自己的作品，用作回報粉絲的愛。對於個人騷Ian表示十分期待，並說自己上次在音樂節時已經「打開口牌」說想辦個人騷。而被問到有「上弦」及「下弦」來區分MIRROR，AK就說自己沒有上弦下弦之分：「我唔清楚上弦下弦嘅意思㗎啦，咁我淨係分到MIRROR有12個人。」而Ian就突然補一句：「陳卓賢就有一個！」AK亦補一句：「江𤒹生都有一個！」但原來Ian在說「爛gag」：「要食個弦（賢）啊！」這個笑話來得十分突然。