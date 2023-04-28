薛家燕超珍貴昔日絕美照片曝光　曾為幾毫子旺角行去鑽石山

由馬時亨主持的全新訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》，第二集嘉賓薛家燕和黎耀祥暢談昔日與「交通」有關的趣事，包括人力車、電車、嘩啦嘩啦、渡海小輪、地鐵、巴士及飛機等，以自身經歷見證香港交通史變遷。健談的家燕姐除提供大量有趣故事，更開心share昔日珍貴「絕美」照片，臉尖尖、眼大大，笑起來酒粒分明，顏值爆燈。



齋睇家燕姐七情上面，就感受到佢講嘅故仔有幾咁吸引。

驚爆宣傳片酬勞嚇窒馬時亨

眾多趣事中，以家燕姐1979年為地鐵拍攝通車宣傳片最具娛樂性。家燕姐透露，當年與梁醒波（波叔）分別代表麗的及無綫拍攝宣傳片，由於地鐵的基建工程在當年來說十分大型，家燕姐對於自己能參與其中深感榮幸，加上之前做童星時已與波叔合作過，故事件對她來說別具意義。當晚家燕姐和波叔拍至凌晨三點多收工期間，波叔就簽單問題與現場兩位年青工作人員「周旋」，經歷數個來回，波叔最終憑一句：「你幫政府做嘢有糧出，我幫政府拍嘢就冇單簽呀？你覺得啱唔啱？」家燕姐笑指其實當時她與波叔同一想法，只是不敢出聲，後來過了兩天，家燕姐便收到通知有糧出，並爽快講出相關銀碼，馬時亨及祥哥聽後驚呼連連，到底酬勞是少得驚人，還是多到駭人？

家燕姐昔日真係靚爆鏡。

家燕姐當年靚相。

家燕姐喺節目入面分享咗勁多有趣嘅故仔。

祥哥難忘「巴士嘔吐實錄」

兩位嘉賓還暢談坐巴士趣事，祥哥指由於當年的巴士沒有冷氣，加上大熱天時又焗又曬，故小時候乘搭很容易暈車浪及嘔吐。後來祥哥爸媽出街不但要帶定嘔吐袋，更要經常轉陣搭的士，以免影響其他乘客，祥哥說：「係好貴，但冇辦法，爸爸媽媽對我真係好好，僅餘嘅錢都用咗嚟搭的士。」家燕則驚爆當年曾為「賺取」幾毛錢來買對自己很重要的東西，會由旺角步行至鑽石山，到底甚麼東西驅使家燕姐走這麼遠路？家燕姐節目中還分享了當年出國坐飛機盛況，當中包括相關珍貴片段！