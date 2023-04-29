愛回家｜島大四美剩葉蒨文一人　古佩玲、何沛珈受力捧完美補位

《愛.回家之開心速遞》播映多年深受歡迎，劇中角色亦相當深入民心，而且形象入屋。《愛》的劇情搞笑、接近時事且貼地之餘，其中一大特色就是演員的更替較密，時不時會出事新人換舊人的情況。近年《愛》有不少「女神級」角色，如謝芷倫、梁茵、蘇韻姿暫別或離開，取而代之的，也有幾位新任索女加入。



關嘉敏在《愛.回家之開心速遞》中的角色設定有暴力傾向。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

關嘉敏原為跳唱女團的一員，後來加入TVB後就單飛發展。起初她也只是在其他劇集中飾演小角色，後來就獲機會在《愛》飾演單元角色，又因為收到網民好評，似乎戲份愈拍愈多，現已成為了劇中接龍集團尋寶圖秘書的洪海迪（Heidi），真是長拍長有。

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梁允瑜的角色設定就是典型秘書。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

梁允瑜（Chole）大學畢業後就轉往擔任模特兒，後來參與香港小姐競選時爆出用粗口鬧男友的短片。落選後一年，疑是因為公眾觀感不好而未獲太多工作機會，最近梁允瑜加入《愛》飾演醃尖腥悶的私人秘書時，反而獲得網民的好評，大讚她演得入型入格。最近她更十分熱身於IG派福利，洗底成功！

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何沛珈飾演細龍生女友「Luna」。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

同樣自《香港小姐競選》的何沛珈（Roxanne）一樣憑《愛》成功上位。她藉由參選2020年香港小姐競選而入行，雖然止步五強但極受網民歡迎。選舉後她被派往《東張西望》搶任外訪主持，表現備受認同。她先前在《愛》以不同角色出現過，最終則以細龍生女友「Luna」一角成為長駐角色，這位角色也補充了「細龍太」陳偉琪（現名：陳思圻）的位置，與細龍生組成新CP。

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李芷晴飾演售貨員Elaine，與劉德華（崔錦棠飾）有感情線。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

李芷晴是近年TVB中「忽然跑出」的藝員之一，她藉參加《2018年度香港小姐競選》而入行，不過入行頭兩三年實在可以「平淡」兩個字形容，雖然曾經出演過《愛》小配角，但並未有反應，直至開始擔任《六合彩》攪珠小姐後，才開始被留言。在《萬千星輝賀台慶2021》中她抽中大獎，被麥美恩擁抱一幕，也因為畫面極度養眼而受到關注，其後更加入《愛》接龍集團女裝部，飾演員工「Elaine」並成為長駐角色。

李芷晴被麥美恩一抱，畫面即時十分養眼。（電視截圖）

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古佩玲在《開心速遞》飾演神婆，有不少演出機會。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

古佩玲為《2019年度香港小姐競選》季軍，她約於第1321集開始以補習社老師「神婆」申瑞素出場。值得一提的是，早前《愛》曾經更換過片頭主題曲MV，傳言因為她當時備受力捧，所以就算申瑞素並不是熊家故事線也好，亦獲機會拍攝 弓，亦有指「申瑞素」的設定是與同是補習社的George（張明偉飾）組成CP，後來因為張明偉離巢而導致申瑞素變變成單飛。現在申瑞素的戲主要集中在熊家，出場率也相當高！

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「島大四美」鄺潔楹、林凱恩 、葉蒨文、蘇韻姿。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

葉蒨文。（《愛.回家之開心速遞》截圖）

曾經的「島大四美」，現時就只餘下葉蒨文一人，不過其「女神」地位依然十分穩固。最近《愛》講到這位「女神」戀上了朱Ling（吳偉豪飾），可惜神女有心，襄王無夢，朱Ling已有女朋友但對Candy並不是十分有好感。現時劇情主要是女追男的CP走向，同樣也精彩。