肥媽與邵美琪等富婆聚會　顧紀筠竟曾住公屋中五畢業後靠實力翻身

肥媽（Maria Cordero）在圈中人緣極好，日前她就與一班老友歎潮州菜，當中除了有前香港女首富朱李月華，更有邵美琪、琦琦和顧紀筠等稀客。58歲的邵美琪以四眼LOOK現身，加上美少女戰士圖案的衛衣，狀態非常年輕，乍看下更似一名學生妹！而60歲的顧紀筠同樣Keep得極好，一身小香風打扮的她盡優雅！

邵美琪好後生呀！（肥媽IG）

雖然顧紀筠勻身上下都散發高貴的氣質，出身富裕的她在11歲時曾因做鞋廠生意的父親生意失敗和投資失利而遷居香港仔田灣邨，並在該屋邨的一所天台小學讀書。入行前，她中五畢業後，先在胡楓位於旺角的影片發行公司任職文員，，再到珠寶批發行任職銷售員。1980年，顧紀筠加入麗的電視，主要任主持。其餘時間花在於大一藝術設計學院進修三年制珠寶櫥窗設計課程，她亦修讀過澳門大學工商管理課程，又會打理自己的廣告製作與珠寶訂製公司業務，非常勤力加上本事的她，廿多歲已能夠在半山置業，與家人同住，後來更成功賺取人生的第一桶金，往後在美國修讀為期半年的珠寶鑑證課程，絕對上靠自己的實力翻身。

個個都有唔少身家。（肥媽IG）

曾經歷婚姻失敗的她直至2003年，再度結婚，嫁給美國思科系統全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕煒，婚後翌年更全面投身商界至今。目前，顧紀筠居住的豪宅位處半山區，景觀非常開揚，能俯瞰維多利亞港全景，享受著豪華富貴的生活，成功打入上流圈。

顧老闆入坑Hermès多年，單係配貨應該都唔少，區區一棵聖誕樹真係無難度。(ig@kooloban)

半山豪宅同樣驚人！(ig@kooloban)

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