Bob林盛斌愛食懷舊平價鋸扒餐廳　遭好友嘲唔識食即反擊︰識乜春

林盛斌（Bob）貴為金牌司儀，經常獲邀出席不同的商演，瓣數多多的他亦非常有生意頭腦，同時是娛樂公司和連鎖便利店的老闆，近年密密搵真銀生活亦過得愈來愈富貴，現時他和太太以及四個小朋友一同住在九龍塘獨立大屋中。可能大家以為阿Bob不時都會帶仔女去大魚大肉，去鋸扒就一定要去貴價餐廳，不過昨日（27/4）Bob就在社交平台上曬出一篇長文，當中講到自己最喜歡的鋸扒餐廳，居然是一間不起眼的懷舊港式鐵板餐廳。



Bob一家六口。(林盛斌IG)

Bob林盛斌可謂圈中爆show王。（IG@bob_lamshingbun）

Bob在Instagtram曬出一張有黑椒汁淋面的肉扒照片，他在帖文中向網民分享自己年幼時家境貧困，並不如現在這般富裕，因此每年生日及聖誕節都是Bob最期待的日子，因為父母會帶他到懷舊港式鐵板餐廳慶祝，雖然時隔多年，但當時的回憶卻讓Bob記掛到今天：「阿爸阿媽就會帶我同細佬去食鐵板餐，見到啲黑椒汁『咋』落去嗰塊鐵板度，我咁講可能係有少少變態嘅，不過真係有一種講不出的快感。」

Bob曬出一張有黑椒汁淋面的肉扒照片，分享自己的故事。（IG/@bob_lamshingbun）

儘管阿Bob已經成家立室，身家暴漲比起當年富裕不少，但是至今他仍然會尋找這一類的懷舊港式鐵板餐廳。近幾年，阿Bob一家六口更不時會幫襯位於太子荔枝角道的一間鐵板餐廳：「我哋一家大細間唔中都會去鋸吓佢哋啲扒，見到啲小朋友好開心咁樣睇住個姨姨『咋』啲汁」，阿Bob力讚餐廳的性價比非常高，一家六口埋單只需要 $520，平均每人$86.6。不過阿Bob的行為就遭到身邊朋友嘲笑：「佢哋就會笑我話我唔識得食啲靚嘢，佢哋話呢啲鐵板餐嘅扒係好渣同好垃圾」，而他聞言後亦在內心反罵對方：「識乜春吖你。」

Bob曾經表示食咩唔重要，最重要係同邊個食。（IG/@bob_lamshingbun）

Bob曾經曬出同兒子在公園撐枱腳。（IG/@bob_lamshingbun）

Bob坦言以自己現時的能力，多昂貴的食物「都勉強食得起」，不過這些特色餐廳的情懷、人情味都是難以被取代的。不過很可惜的是幾個月前事頭婆向Bob講道：「我哋就嚟唔做啦，加租加得太犀利啦！」於是阿Bob利用自己的人脈，找到一間同樣快要結業的老香港式懷舊裝修餐廳，轉轉折折該餐廳的老闆決定聘請事頭婆及其班底，更改用事頭婆舊餐廳的店名，當中新舖同舊舖只是相距1分鐘步行距離。帖文出街後，令不少網民紛紛大讚阿Bob好有心：「 Bob你份人真係好好，有善心又肯幫人，欣賞你！」、「心態決定境界，抵你做得起」、「睇完真係好感動」。

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