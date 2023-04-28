周勵淇自爆陀B期間曾作小產　打足兩個月安胎針：人生最徬徨

周勵淇（Niki）2018年與內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）結婚，並在2020年誕下兒子Morris。Niki日前在個人YouTube頻道中透露原來喺懷孕期間曾經一度作小產。

周勵淇自爆一開始唔知自己「有咗BB」，有血出以為月事，但實情是「作小產」。

Niki表示當得知自己懷孕是其實好害怕，原因係仲有月經：「為什麼我會有period呢？因為其實係叫作小產，胎兒不太穩定，所以少少血出。我當時唔知，以為係period。到喺香港檢查時，發現原來係有咗BB，所以我開頭兩個月都係安胎，要注射一啲安胎針，唔好郁太多，要瞓床。呢兩個月係我人生最徬徨，因為係冇嘢可以做到，只係靠佢自己生長，醫生輔助就係俾一個好嘅環境，每日都要打安胎針，自己打喺肚皮上。」

除咗瞓覺熄晒全屋WIFI之外，NIKI每次玩電話時都會穿上防輻射保護膜，連佢都覺得自己好「流」。

Niki一直到懷孕4個月才告訴媽媽，而為咗令胎兒有足夠鐵質成長而放棄了戒食牛嘅習慣。由於懷孕期間撞正疫情最高峰期，Niki唔敢外出，整個人都變得好抑鬱。「每次產檢好似打仗一樣，包到冚，戴口罩，當時世界好似變得好灰暗，自己心情亦都唔太好，成日留喺屋企冇嘢可以做，有咩都係上網睇資訊，睇到有部讀讀機，可以畀小朋友喺肚入面聽頻率，佢出細就會乖，不過其實部機好嘈。其實BB都算乖，喺肚入面郁吓郁吓，但唔係撐晒出嚟好勁嗰啲，有時摸一摸佢，叫佢好乖又縮番腳仔入去。」